São Paulo pede, mas federação nega adiamento de jogo contra Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O adiamento do clássico entre São Paulo e Corinthians, marcado para o dia 26 de março, não irá ocorrer. A FPF (Federação Paulista de Futebol) decidiu manter a data do confronto na manhã desta terça-feira (7), pouco depois de o clube tricolor formalizar o pedido de mudança da data da partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, já havia sinalizado que o clube alvinegro seria contra o adiamento. Se consultados, os corintianos diriam não. "[Nossa postura será] de jogarmos de acordo com o que determina a tabela. Ninguém nos falou em mudança. Estou certo de que não ocorrerá", disse o dirigente do Corinthians. O diretor de futebol do São Paulo, Jacobson Neto, já acreditava que o rival poderia vetar o adiamento pelo fato de o time do Corinthians ter menos desfalques para o jogo. "Para eles [Corinthians], talvez, seja interessante [não adiar] porque nós temos jogadores importantes que vão nos desfalcar", afirmou. O São Paulo não poderá contar com o atacante Lucas Pratto, o lateral Buffarini e o meia Cueva, todos convocados por suas respectivas seleções -o clássico será disputa em meio aos jogos das eliminatórias sul-americanas, nos dias 20 e 28 de março. O Corinthians também não poderá contar com o lateral direito Fagner, que foi convocado por Tite. Além disso, Balbuena e Romero podem estar na relação de convocados do Paraguai.