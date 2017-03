São José dos Pinhais enfrenta o São Bernardo por vaga nas semifinais

(foto: Divulgação)

São José dos Pinhais inicia nesta sexta-feira (10.05) sua caminha em busca de uma vaga nas semifinais da Superliga B feminina 2017. Para avançar a próxima fase, a equipe paranaense precisará superar um velho conhecido, o São Bernardo (SP). A primeira partida entre as equipes está programada para acontecer às 19h30, no ginásio Ney Braga, em São José dos Pinhais. Os ingressos custam R$ 5,00.



O sistema de disputa das quartas de final acontece em série de melhor de três jogos. Como São José dos Pinhais ficou na quinta colocação, vai enfrentar o quarto colocado. O Hinode/Barueri (SP), equipe de melhor campanha e que não perdeu nenhum jogo até agora, já se garantiu antecipadamente na semifinal do torneio.



Pela segunda rodada do turno, as duas equipes já ficaram frente a frente. Jogando em casa, as são-joseenses foram superadas pelas rivais paulistas por 3 sets a 0, (26/24, 25/18 e 25/16).



Segundo a capitã Patrícia Lima, a derrota já foi superada e o grupo está confiante no resultado positivo. "Era outro momento, onde ainda estávamos nos conhecendo, nos entrosando e a equipe acabou não conseguindo colocar em prática tudo que tínhamos treinado. Agora, estamos atravessando outro momento, o nosso time vem numa crescente. Cada vitória significa a nossa permanência na competição e vamos buscar esse resultado para jogarmos mais tranquilas na casa do adversário", afirmou a levantadora de São José dos Pinhais.



O treinador Alexsandro Paiva destacou a confiança do grupo e também falou sobre a importância do apoio da torcida. "A equipe está com a confiança lá em cima. Sabemos da dificuldade dessa partida, mas vamos jogar com o apoio da nossa torcida, que com certeza vai lotar as arquibancadas. Retornamos aos treinamentos na segunda-feira e estamos bem preparados para mais esse desafio", disse.



Os ingressos custam R$ 5,00 e estarão à venda a partir dessa quinta-feira (09.03), na bilheteria do ginásio Ney Braga, em São José dos Pinhais.



Sistema de disputa

Para avançar as semifinais, São José dos Pinhais precisa vencer duas partidas. Caso confirme um resultado positivo em casa, a equipe da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) vai a São Paulo, no dia 17 de março, às 19h, precisando somente vencer, por qualquer placar.



Caso seja necessário será realizado um terceiro confronto entre as equipes. A partida acontecerá no dia seguinte, às 19h.



Campanha

Após iniciar a competição com três derrotas, São José dos Pinhais se recuperou e conquistou duas vitórias. Pela última rodada da fase classificatória, acabou sendo superado pela Abel/Havan/Brusque (SC) e encerrou a sua campanha na quinta colocação, com 6 pontos (duas vitórias e quatro derrotas).



As semifinais da competição nacional estão marcadas para iniciar no dia 25 de março. A grande final acontecerá no dia 10 de abril, às 20h, com transmissão ao vivo do canal SporTV.



Confira abaixo a campanha de São José dos Pinhais na Superliga B feminina 2017.



Tabela de jogos e resultados

Sexta-feira (24.01)

Ginásio José Correa

19h30 - Hinode/Barueri (SP) 3 x 0 São José dos Pinhais (25/16, 26/24 e 25/12)



Domingo (29.01)

Ginásio Ney Braga

17h - São José dos Pinhais 0 x 3 São Bernardo (SP) (24/26, 18/25 e 16/25)



Sábado (04.02)

15h - ADC Bradesco (SP) 3 x 0 São José dos Pinhais (25/16, 25/21 e 25/14)



Sábado (11.02)

Ginásio Ney Braga

18h - São José dos Pinhais 3 x 0 Clube Curitibano/P.M.C (25/22, 25/22 e 26/24)



Sábado (18.02)

Ginásio Ney Braga

18h - São José dos Pinhais 3 x 1 ACV/Uno Chapecó/Orbenk (SC) (22/25, 25/16, 25/20 e 25/17)



Sábado (04.03)

Arena Havan

20h - Abel Havan Brusque (SC) 3 x 0 São José dos Pinhais (25/20, 25/20 e 25/17)



Quartas de final

Sexta-feira (10.03)

Ginásio Ney Braga

19h30 - São José dos Pinhais x São Bernardo (SP)



Sexta-feira (17.03)

Ginásio Baetão

19h - São Bernardo (SP) x São José dos Pinhais



Sábado (18.03) *se necessário

Ginásio Baetão

19h - São Bernardo (SP) x São José dos Pinhais