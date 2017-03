Mulheres guerreiras: conheça a história inspiradora de uma ex-catadora de lixo

Neste Dia da Mulher, uma história inspiradora de uma ex-catadora de lixo mostra como é possível mudar a própria história e desafiar padrões pré-estabelecidos. Silvana Aparecida Fonseca Pontes Zaduresk, 50 anos, se considera uma guerreira que, com muito esforço e força de vontade, conseguiu transformar a própria realidade e hoje possui casa própria e sustenta os três filhos sozinha.

Após uma separação, Silvana começou a trabalhar, aos 37 anos, para ajudar financeiramente em casa catando lixo pelas ruas de Curitiba. Buscando produzir uma mudança positiva em sua vida, Silvana, que estava buscando um emprego fixo, candidatou-se a uma vaga no supermercado Pão de Açúcar em 2007, conquistando o trabalho que a ajudaria a iniciar sua nova trajetória. Na época, foi contratada como atendente da parte de frios de uma das lojas da capital paranaense.

Com muita dedicação na sua função, ela sabia que este era apenas o primeiro passo para conseguir superar o desafio de criar os três filhos sozinha. Com o apoio dos colegas de trabalho e da empresa, Silvana deu continuidade à faculdade de Pedagogia e, junto com o estudo, veio o reconhecimento no Pão de Açúcar, sendo promovida a operadora plena dos frios. “Falta um ano para me formar e já me sinto uma vitoriosa, pois mesmo diante de todas as dificuldades eu construí uma carreira e criei meus filhos, conquistando, inclusive, minha casa própria. Considero-me uma mulher de fibra e sei da importância do meu trabalho na minha vida. Sou muito feliz e tenho orgulho da minha história”, afirma Silvana, que hoje atua como operadora plena de mercearia.