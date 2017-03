Pressionado por novo chanceler, Temer recua de mudanças na Camex

RENATA AGOSTINI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer decidiu recuar da decisão de tirar do Itamaraty o controle da Camex (Câmara de Comércio Exterior), atendendo a pedido do novo chanceler Aloysio Nunes. O tucano será empossado nesta terça (7) como ministro da Relações Exteriores. Na segunda (6), o Diário Oficial trouxe decreto de Michel Temer com mudanças no órgão, que é responsável por decisões sobre comércio exterior. Nele, o presidente decidia transferir ao Mdic (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços) o comando da secretaria-executiva do órgão. Na prática, o decreto restaurava o desenho original da Camex. O controle dessa estrutura fora levada para o Itamaraty por exigência de José Serra, ex-chanceler da pasta que será agora substituído por Nunes. A próxima edição do Diário Oficial deve trazer a revogação do ato, segundo um auxiliar do presidente. O rearranjo foi comunicado pessoalmente por Temer ao ministro da Indústria, Marcos Pereira, na noite de segunda (6).