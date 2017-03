Mulheres ainda recebem menos que os homens, revela pesquisa

(foto: Agência Brasil)

São Paulo, 07 de março de 2017 – Se não bastassem todos os problemas vividos, as mulheres também têm de enfrentar outra adversidade no dia a dia: a desigualdade salarial. É o que comprova recente pesquisa conduzida pela Catho, que aponta que as mulheres continuam ganhando menos que os homens - mesmo ocupando os mesmos cargos – e desenvolvem a carreira de forma mais lenta, se comparada com o gênero masculino. Já na distribuição das mulheres entre diferentes cargos, houve melhora desde 2011, mas as desigualdades são notórias.

Levantamento da Catho feito com 13.161 profissionais mostrou que as mulheres têm desvantagens em quase todas as áreas, chegando, a alguns casos, a ganhar quase a metade do salário dos homens. É o caso das áreas administrativas, comerciais e financeiras. O salário médio masculino na área financeira contábil, por exemplo, é de R$ 6.099,53, enquanto as mulheres ganham, em média, R$ 3.361,38. As exceções ocorrem nos segmentos de academia e esportes e comunicação social, em cujas áreas as mulheres levam ligeira vantagem.

Em se tratando de evolução na carreira, as mulheres apresentaram melhora entre os anos de 2011 e 2017, mas ainda assim elas se destacam, de fato, em cargos inferiores. Em 2011, 22,91% dos cargos de presidente eram ocupados por mulheres. Em 2017, esse número passou a ser de 25,85%. No entanto, em 2011, 54,99% das vagas de encarregado eram destinadas às mulheres. Em 2017, esse número saltou para R$ 61,57%. E quanto mais o cargo evolui, menor é a presença feminina.

CARGO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Presidência 22,91% 23,85% 24,05% 24,64% 25,43% 24,50% 25,85% Vice-presidência 19,32% 19,77% 21,01% 25,00% 27,06% 25,20% 27,46% Diretor 23,40% 23,97% 24,33% 24,49% 28,42% 27,60% 27,95% Gerente 35,26% 37,07% 38,25% 40,33% 40,37% 40,60% 41,99% Supervisor 49,09% 48,13% 49,53% 52,41% 51,66% 52,20% 57,92% Encarregado 54,99% 55,79% 56,37% 57,40% 58,37% 57,09% 61,57%

*Evolução da participação da mulher em cargos de gestão entre 2011 e 2017 (Dados Cadastro Catho)

“É visível a inferioridade feminina na ocupação de cargos de destaque, tais como presidente, diretora e gerente. Isso mostra que há uma ruptura na evolução da carreira feminina, dando preferência aos homens. Provavelmente a maternidade e todo o preconceito que a envolve, infelizmente, pode ser um dos motivos dessa estatística”, conclui a gerente de relacionamento com cliente da Catho, Kátia Garcia.

NaLabuta Truck

No dia 08 de março, o NaLabuta Truck, unidade móvel da Catho que tem como objetivo orientar e ajudar quem está em busca de um novo emprego, apresentará uma programação especial, dedicada ao Dia Internacional da Mulher. Ao longo do dia, haverá palestras sobre diversos temas relacionados à situação da mulher no trabalho. Uma das apresentações será feita pela consultora e coach Gabriela Agostinho, às 14h, cujo tema é “Mães e mercado de trabalho”.

O NaLabuta Truck, que está estacionado na praça Miguel Dell’Erba, 50, na Lapa, das 8h às 18h, tem o intuito de ajudar mais de 10 mil pessoas que buscam emprego, oferecerá elaboração e impressão de currículo; acesso a um painel com mais de 500 vagas de emprego – em primeira mão - e orientação de carreira personalizada, além de palestras e dinâmicas com temas relacionados a emprego e mercado de trabalho. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.