Mãe é impedida de amamentar filha em UTI de maternidade

(foto: Reprodução Facebook)

A mãe Yara Villão foi impedida de amamentar a filha, que estava na UTI de uma maternidade em São Paulo, por causa dos pais presentes ao local no horário de visitas. No dia 1º de março, ela usou o seu perfil na rede social Facebook para reclamar da proibição na maternidade Santa Joana. Yara que estava acompanhada do marido Júlio Pelloso.

Em seu perfil ele afirma que no carnaval é possível ver vários peitos na TV. "Enquanto isso na UTI da maternidade Santa Joana sou solicitada a tirar meu bebê do peito pois é o horário da visita dos pais", diz. Ela conta ainda que tentou argumentar com a enfermeira que se tratava de uma recém nascida, que demorou para conseguir pegar o seio e, que além disso, a criança estava coberta com um lençol. A resposta foi de que "não é permitido, protocolo do hospital. Precisamos contemplar pessoas de todas as crenças e culturas"

Em um segundo post, Yara relata que havia feito um desabafo de uma mãe de primeira viagem. Ela relata que quando chegou a UTI, às 6h da manhã do dia 20 de fevereiro, foi informada que o horário para as mães ocorreria de 3 em 3h para a amamentação (6h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h, 00h, 3h), e que os pais teriam três horários de visita que durariam 30min cada. Esses horários são: 10:30, 15:30 e 20:30. "Observem que o horário das 15:30 é no meio do horário das mães, e é também um dos horários em que as pediatras conversam com os pais", diz.

Yara segue afirmando que para um bebê recém nascido e uma mãe de primeira viagem amamentação nem sempre é fácil. "Eu e a minha bebê demorávamos quase meia hora para nos acertarmos. No segundo dia de internação, no horário das 15h passamos pelo mesmo processo, quando enfim ela engatou a mamar fui solicitada a interromper para que os pais pudessem entrar", conta. Ela relata que tentou explicar o que estava acontecendo e disse que podia cobri-la, mas a resposta da enfermeira foi que não era possível pois era norma do hospital que não houvessem mães amamentando na presença dos pais.

Ela ressalta ainda que quando a pediatra passou, falou para ela o que tinha acontecido. "Disse ainda que que senti que fomos prejudicadas. Ela me deu a seguinte resposta: 'aqui atendemos muitos tipos de pessoas, mulçumanos, judeus, cristãos ortodoxos (estou usando as palavras dela), e eles não encaram amamentação como vocês, é para contemplar a todos que existe essa regra'.", conta.

Veja o relato de Yara na íntegra:

Sobre o ocorrido na Maternidade Santa Joana...

Devido a proporção que tomou o post que fiz relatando parte da minha experiência na UTI neo natal da maternidade Santa Joana, resolvi fazer um texto que explique melhor a situação. Quando fiz minha publicação era apenas um desabafo, não imaginei que pudesse ter tanto alcance.

Quero dizer ainda que apoio o movimento de mães que sugerem organização de protestos como o mamaço...mas que estou totalmente envolvida nos cuidados com minha pequena, por isso não tenho muito tempo para ver todas as mensagens que chegam.

Já às mães que relatam que passaram algo parecido, se desejarem unir forças podemos pensar em algo que mostre ao hospital nossa insatisfação. No momento não consigo organizar nada, mas estou disponível caso alguém queira iniciar, visto que este não foi um caso isolado.

Quando cheguei na UTI as 6h da manhã do dia 20/02 fui informada que o horário para as mães ocorreria de 3 em 3h para a amamentação (6h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h, 00h, 3h), e que os pais teriam três horários de visita que durariam 30min cada. Esses horários são: 10:30, 15:30 e 20:30.

Observem que o horário das 15:30 é no meio do horário das mães, e é também um dos horários em que as pediatras conversam com os pais.

Para um bebê recém nascido e uma mãe de primeira viagem amamentação nem sempre é fácil, eu e a minha bebê demorávamos quase meia hora para nos acertarmos. No segundo dia de internação, no horário das 15h passamos pelo mesmo processo, quando enfim ela engatou a mamar fui solicitada a interromper para que os pais pudessem entrar. Expliquei o que estava acontecendo e disse que podia cobri-la, mas a resposta da enfermeira foi que não era possível pois era norma do hospital que não houvessem mães amamentando na presença dos pais.

Quando a pediatra passou eu falei para ela o que tinha acontecido, e que senti que fomos prejudicadas. Ela me deu a seguinte resposta: “aqui atendemos muitos tipos de pessoas, mulçumanos, judeus, cristãos ortodoxos (estou usando as palavras dela), e eles não encaram amamentação como vocês, é para contemplar a todos que existe essa regra.”

Argumentei que essa regra não contempla os bebês, que deveriam ser o foco principal da maternidade, assim como as mães que desejam amamentar.

Sua resposta foi que aquilo era pra proteger as mães, que poderiam ficar constrangidas caso fossem olhadas por alguém, e que toda regra era baseada em reclamações já recebidas pelo hospital. Ela disse ainda que podia me garantir que minha bebê não estava passando fome, pois a alimentação era complementada com mamadeira (fato que também descordei, mas não era possível optar, a mamadeira também é uma regra na UTI do Santa Joana).

Perguntei se eu poderia fazer o método canguru, e a resposta foi que de acordo com as normas do hospital isso é aplicado até 1kg e 800gr, e que minha filha não se enquadrava.

Eu disse ainda que desejava ficar ao lado dela por mais tempo, sem tirá-la da incubadora para não interromper o tratamento; sua resposta foi que eu só poderia permanecer na sala nos horários pré-determinados pelo hospital . Vir a saber depois que existe uma lei que garante acompanhamento permanente para menores de idade.

Para finalizar quero deixar claro que minha queixa não é à nenhuma pessoa específica da equipe que nos atendeu, toas as auxiliares que ficavam na sala com a gente, sempre nos receberam e nos trataram bem. Minha queixa é com a conduta e normas do hospital que ferem mães e crianças em fase de aleitamento.