Atlético-MG repete 2013 e aposta em jogadores acostumados com Libertadores

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Vencer a Libertadores é o grande objetivo dos principais clubes. Para conseguir repetir o feito de 2013, quando conquistou a América do Sul, o Atlético-MG aposta em um elenco experiente e acostumado com competições continentais. Dos cinco reforços contratados para 2017, quatro já são veteranos em disputas na América do Sul ou na Europa. Algo semelhante com o que fez em 2013. Felipe Santana, Elias, Adilson e Rafael Moura são os jogadores que disputaram competições continentais por outras equipes. Dos reforços, o único sem experiência de jogos internacionais é o lateral esquerdo Danilo, que tem atuado no meio de campo. Entre os reforços para a Libertadores de 2013 estavam Gilberto Silva, que retornou ao clube como zagueiro, o volante Rosinei e os atacantes Alecsandro e Diego Tardelli, ambos campeões continentais em anos anteriores, por Internacional e São Paulo, respectivamente. A lista de reforços experientes em Libertadores fica ainda maior considerando os atletas que chegaram ao Atlético no segundo semestre de 2016, portanto não disputaram a Libertadores do ano passado. O meia Otero e o atacante Fred são alguns exemplos, assim como o lateral esquerdo Fábio Santos, campeão com o Corinthians em 2012, que destaca a importância de contar com um elenco acostumado com jogos de Libertadores. "É jogar. Jogar bola, fazer o que a gente sabe de melhor. Ninguém nasceu jogando Libertadores, teve de jogar a primeira vez para pegar essa experiência. O Atlético é formado por um grupo experiente, maduro que vai saber lidar com todas as situações. E, sem dúvida nenhuma, vai dar uma tranquilidade maior para aqueles que nunca jogaram a Libertadores". Além dos jogadores que chegaram e com bastante experiência internacional, o Atlético já contava com muitos jogadores acostumados com o clima de Libertadores. Campeões pelo clube em 2013 e que seguem na Cidade do Galo são sete jogadores. Seis estão inscritos na fase de grupos, os goleiros Victor e Giovanni, o zagueiro Leonardo Silva, os laterais Marcos Rocha e Carlos César, além do atacante Luan. O volante Lucas Cândido está machucado e como só tem retorno previsto para o final do ano, ele ficou fora da lista de inscritos na fase de grupos. O Atlético está no grupo 6 da Libertadores e estreia na competição nesta quarta-feira (8), contra o Godoy Cruz, às 19h30, em Mendonza, na Argentina. Libertad, do Paraguai, e Sport Boys, da Bolívia, completam o grupo.