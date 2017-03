(foto: Arquivo Bem Paraná)

A Câmara Municipal de Curitiba aprovou, hoje, com 31 votos favoráveis, a prorrogação por 30 dias, do prazo para contribuintes em dívida com a Prefeitura parcelarem esses débitos. A reabertura do Programa de Recuperação Fiscal (Refic) foi o primeiro projeto enviado pelo prefeito Rafael Greca (PMN) ao Legislativo, no último dia 22, e a primeira medida aprovada pelos vereadores desde o início dos trabalhos. O projeto volta à pauta amanhã, para segunda votação. É também o primeiro item da série de medidas de ajuste fiscal que Greca deve promover para tentar equilibrar as contas da prefeitura nesse início de gestão.

