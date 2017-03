Curitibana conta aventuras de morar em Los Angeles em novo blog

Kettelin Zafra Bittencourt ou simplesmente Ketty, é jornalista, contabilista especializada no mercado empresarial e estreia hoje no Bem Paraná um blog sobre sua vida em Los Angeles depois que resolveu se mudar. "O sonho de mudar na tentativa de alçar outros vôos pessoais fez com que e eu e meu marido viéssemos, de repente, viver em Los Angeles. As motivações foram diversas, desde a qualidade de vida, a liberdade pessoal, a segurança, o aprimoramento profissional, até, porque não, o reconhecimento. Juntos embarcamos para a maior de nossas aventuras, e hoje estamos construindo o tão desejado sonho americano. Com essa viagem eu poderia adquirir mais experiências e vivências que iriam só aumentar a minha bagagem pessoal e com certeza a profissional, então eu pensei, por que não?", escreve ela.

Acompanhe o blog De repente, Hollywood!