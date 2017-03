Concorrência interna

A concorrência dentro das mesmas TVs sempre foi algo muito difícil de ser administrado. Com uma frequência perto do absurdo, a torcida para o companheiro ou fica no faz de conta que existe ou não existe mesmo. Quem está nesta vida há muito tempo já sentiu isso na pele em inúmeras oportunidades. Isto para dizer que é das mais louváveis a iniciativa da Record em promover seu próximo lançamento das novelas, “O Rico e Lázaro”, nos espaços mais diferentes da sua programação, fazendo com que a partir desta maior interação todos possam desfrutar dos seus benefícios. Ontem cedo, no jornal “Fala Brasil”, em meio a tantos assuntos que fazem sair sangue, foi apresentada uma longa reportagem em cima deste novo trabalho da autora Paula Richard. E com foco, jornalisticamente, nos irmãos Sthefany e Kayky Britto, que estão no seu elenco, depois de vários trabalhos na Globo. Um passo importante à frente. Que não pare por aí e se estenda para outros tantos e necessários setores.

TV Tudo

Parou por aí

Os beijos e abraços do Carlos Alberto de Nóbrega com o Batoré pararam no último “Domingo Legal”. Não existe nenhuma chance dele, Batoré, retornar ao elenco da “Praça”.

Inversão de valores (1)

No passado, não tão distante assim, as novelas produzidas no México, mesmo com qualidade duvidosa de sempre, se espalhavam pelo mundo. Hoje já não é mais assim.

Inversão de valores (2)

E quando se afirma que “não é mais assim”, basta recorrer ao que acontece, data hoje, na própria televisão do México. Lá tem: 12h00 – “Escrava Mãe”; 13h00 - “Moisés”, reprise do capítulo da véspera; 19h00 – “Moisés”, inédito; 20h00 “Milagre de Jesus” e 21h00 – “A Regra do Jogo”.

E o detalhe

Lá também tem, em vários horários, novelas turcas, as mesmas que a Band exibe por aqui, mas o grande destaque é para as brasileiras. E todas acima de 8 pontos de audiência.

Deborah Montenegro





Inteira

Berta Loran, 90 anos de vida e 75 de carreira, será o destaque do “Estrelas”, programa da Angélica na Globo, neste sábado. Um papo aberto, desde o seu nascimento em Varsóvia até chegar ao Rio de Janeiro.

Competência

Dia desses, aqui se falou do “MultiTom”, do Tom Cavalcante, que vem por aí. E vem sob a competente direção de Márcio Trigo, profissional com história das mais respeitadas na televisão e no próprio teatro.

Novela do Walcyr

“A Padroeira”, do Walcyr Carrasco, cedida pela Globo, já tem chamadas no ar na TV Aparecida. A sua exibição começa no dia 17 de abril, 7 da noite. Neste ano, em outubro, irão se completar 300 anos da descoberta da imagem.

Sacramentado

Não foi assinado ainda, mas está combinado que a Band vai mesmo produzir o reality de namoro, “Primeira Fila”, para a primeira metade deste ano. Na Espanha, o programa, que vai ao ar diariamente, é um dos maiores sucessos do prime-time da TV aberta. Falta definir um apresentador.

Reviravolta no caso

Depois de descartar a possibilidade de Larissa Manoela fazer “Poliana”, substituta de “Carinha de Anjo”, agora, no SBT, o seu aproveitamento na novela voltou a ser discutido. Mas não como protagonista, porque ela já passou da idade da personagem, mas, talvez, uma vilã.

Bate – Rebate

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o canal Combate estreia nesta quarta-feira, às 21h, o programa "Campeãs"...

... Com o propósito de destacar as principais vencedoras do UFC na atualidade. Apresentação de Kyra Gracie e Ana Hissa.

Gabi Amarantos vai fazer uma participação especial em “Sol Nascente”...

... Ela será atração do desfile de lançamento da grife Rainha das águas, de Dora (Juliana Alves).

E vai assim até o fim. Victor, da dupla com o Leo, não vai aparecer mais no “The Voice Kids”...

... A sua decisão de se afastar do programa foi imediatamente acatada pela Globo...

... Tanto para o programa, atualmente em exibição, como para os próximos...

... É bem provável que seu irmão, Léo, pague pelo que não fez...

... Internamente se dá como certa a substituição dos dois para as próximas temporadas.

C´est fini

Relata-se um certo clima de tensão nos bastidores de “O Rico e Lázaro”, próxima novela bíblica da Record, devido ao atraso nas gravações e ao fato de alguns trabalhos estarem acontecendo também no fim de semana. Lucinha Lins, segundo pessoas do elenco, anda bem revoltada com esse estado de coisas.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!