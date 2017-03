Cães de faro localizam porções de maconha em Carlópolis

(foto: 2º BPM)

A atuação de uma equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) Canil e de integrantes do Serviço Velado do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), pertencente ao 2º Comando Regional da PM (2º CRPM), resultou na apreensão de quase um quilo de maconha durante uma abordagem no bairro Vista Alegre, na cidade de Carlópolis (PR), no Norte Pioneiro. A ocorrência foi na tarde de segunda-feira (06/03).

