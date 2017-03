Crea pedirá adiamento de jogo do Flamengo

LEO BURLÁ E VINICIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Crea-RJ (Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro) pedirá o adiamento do jogo entre Flamengo x San Lorenzo-ARG, quarta-fera (8), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. Fiscais do órgão tentaram e não conseguiram entrar no estádio na manhã desta terça-feira (7). Segundo o órgão, a segurança impediu a entrada dos funcionários no Maracanã para a realização de uma vistoria. O Crea acionou presidência e departamento jurídico na expectativa de que o problema fosse resolvido. Sem solução, o órgão entrará com uma liminar na Justiça solicitando o adiamento do jogo. "Esperamos três horas e fomos informados pela segurança de que o Flamengo impediu a nossa entrada. Vamos na delegacia registrar a ocorrência. De posse do boletim, encaminharemos ao departamento jurídico e entraremos com uma liminar para impedir que o estádio receba mais de 50 mil pessoas sem a certeza de que isso seja possível", explicou o coordenador do Crea-RJ, Jorge Mattos. O Flamengo, por sua vez, informou que não foi avisado da vistoria e diz que nunca em operações de jogos foi exigido o laudo do Crea. Para a realização das partidas, a segurança é garantida pelo Gepe (Grupamento Especial de Policiamento em Estádios) e pelo Corpo de Bombeiros. A Odebrecht, que administra o estádio, também não foi comunicada. O Flamengo informou que a ação é entre Crea e concessionária. A orientação passada pelo clube aos fiscais do Crea foi a de que procurassem a empreiteira para resolver a questão.