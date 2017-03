Curitiba Urge tem inscrições abertas para artistas

Redação Bem Paraná com assessoria

Estão abertas as inscrições para artistas/grupos que queiram participar do “Curitiba Urge”, evento que integra a programação da II Curitiba Mostra, no Festival de Curitiba, e cuja proposta é ampliar vozes e reflexões sobre o momento que vivemos.

A intenção é reunir manifestações heterogêneas de shows musicais, manifestos, performances, leituras, pequenas cenas e outras ações artísticas de curta duração, a serem apresentadas na área externa do Teatro José Maria Santos (Teatro Zé Maria).

Para participar do Curitiba Urge inscreva seu trabalho pelo e-mail: curitibaurge2017@gmail.com. As cenas curtas devem ter entre 5 e 15 minutos e serão apresentadas antes dos espetáculos que integram a Mostra Principal da II Curitiba Mostra. Informações também pelo telefone (41) 996849506.

Para conhecer toda a programação da II Curitiba Mostra basta acessar: www.festivaldecuritiba.com.br