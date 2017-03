Comunidade aprova ampliação da educação em tempo integral

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, ampliou o número de matrículas para a Educação em Tempo Integral – Turno Único (ETI) para o ano letivo de 2017. Este ano, 62 duas escolas estaduais estão com matrículas abertas na modalidade - 44 unidades para o ensino fundamental e 18 para o médio.



A artesã Anita Schmiderkal de Almeida Jorge, mãe do aluno Eduardo Schmiderkal de Almeida Jorge, 12 anos, do 8° ano, já notou mudanças no comportamento do filho e no cotidiano da escola. “Meu filho está desenvolvendo a maturidade. Ele era uma criança no ano passado, este ano já é outra, porque ele fica longe de casa o dia todo e está em uma fase que precisa desenvolver essa independência”, disse a mãe. “A escola também mudou totalmente, os professores e funcionários estão empolgados e os pais mais envolvidos nesse processo”, contou.



A representante comercial Gianna Waleska Tenório, mãe da aluna Bárbara Tenório Sampaio Nunes, 13 anos, do 9° ano, disse que existe um conceito equivocado sobre a educação em tempo integral.



“A educação integral não é apenas para os pais deixarem os filhos na escola, mas para preparar melhor nossos filhos e oferecer uma educação mais ampla”, disse. “No início, minha filha estava um pouco receosa porque era algo novo, mas agora ela está mais empolgada em vir à escola e estudar, porque além das disciplinas normais ela tem várias atividades diferenciadas que não faziam parte do cotidiano escolar comum”, contou Gianna.



ENVOLVIMENTO COLETIVO - No final do ano passado, a direção do Colégio Estadual Homero Batista de Barros, no bairro Capão Raso, em Curitiba, realizou um trabalho em parceria com escolas municipais para convidar os pais para conhecer e discutir a proposta pedagógica da nova oferta. Antes do início do ano letivo, mais de 200 pais compareceram a uma reunião convocada pela escola para conhecer melhor a oferta.



“Os pais compareceram e abraçaram a ideia porque entenderam que a educação em tempo integral tem uma proposta pedagógica diferenciada, que oferece aos estudantes uma escola de qualidade com a formação humana integral”, disse o diretor Celso Wesley Ribas.



O colégio atende 500 alunos dos ensinos fundamental e médio e 200 permanecem na escola em tempo integral. O diretor Celso reforça que ainda há vagas para as turmas da educação integral do 6° ano do ensino fundamental ao 1° ano do ensino médio. “Nós temos disciplinas comuns e diversificadas com aulas de dança, matemática financeira, mídias e suas linguagens, entre outras. Convidamos os pais e a comunidade para virem até a escola e conhecerem um pouco mais essa proposta”, disse.



AINDA HÁ VAGAS - Além do Colégio Homero Batista de Barros, outras seis escolas de Curitiba estão com matrículas abertas para a educação em tempo integral no turno único para os ensinos fundamental e médio. “As matrículas continuam abertas até preenchimento de todas as vagas disponíveis em cada escola”, explicou a coordenadora da Educação Integral da Secretaria, Zulsi Rohr.



No Colégio Estadual Paula Gomes, no bairro Santa Quitéria, por exemplo, há vagas para o 8° e 9° ano do ensino fundamental. A diretora Cristina Felisbino de Matos lembrou que o processo de matrícula é simples e rápido. “Basta o pai ou responsável comparecer à escola, retirar a declaração de vaga e em seguida ir até a escola onde o filho estuda e solicitar a transferência”, explicou. “Por ter mais conteúdos, os alunos saem da escola mais preparados para novos desafios e projetos”, lembrou Cristiana.



ENSINO INTEGRAL – Na rede estadual de ensino, a educação integral está organizada por meio da oferta da Educação em Tempo Integral em Turno Único e Programas de Atividades de Ampliação de Jornada em Turno Complementar. “São duas organizações distintas desenvolvidas por meio da Política de Educação Integral em Jornada Ampliada da rede estadual”, lembrou o chefe do Departamento da Educação Básica (DEB) da secretaria, professor Cassiano Ogliari.



A oferta da educação em tempo integral no turno único é composta por disciplinas da Base Nacional Comum, atividades e Componentes Curriculares da Parte Diversificada, que totalizam 45 horas semanais.



Além das disciplinas previstas na Base Comum, na Parte Diversificada os estudantes do ensino fundamental participam de atividades de literatura infantojuvenil, educação musical, educação científica e cidadania, além de Componentes Curriculares que são escolhidos pelos próprios estudantes em diferentes áreas do conhecimento.



Já os estudantes do ensino médio, além das aulas das disciplinas da Base Nacional Comum, têm aulas de duas Línguas Estrangeiras Modernas (Espanhol e Inglês) e aulas de Componentes Curriculares Obrigatórios com ênfase no Mundo do Trabalho e Protagonismo Juvenil. Esses alunos também podem escolher por Componentes Curriculares Eletivos de comunicação, cultura digital e uso de mídias; cultura corporal; cultura e patrimônio; educação científica e cidadania e percepções teatrais no ambiente escolar.



Para saber quais escolas estão com matrículas abertas para a Educação em Tempo Integral - Turno Único (ETI) consulte o Núcleo Regional de Educação.