Visita guiada ao cemitério apresenta 17 mulheres famosas sepultados no local

No próximo sábado (11), às 9h, haverá uma nova visita guiada ao Cemitério São Francisco de Paula, o Cemitério Municipal de Curitiba. Desta vez, serão apresentadas as histórias de 17 personalidades femininas sepultadas no local, como a milagreira Maria Bueno, a professora e poetiza Helena Kolody, a primeira engenheira negra do Brasil e primeira engenheira do Paraná, Enedina Alves Marques e a cantora Nhá Gabriela, que ao lado de Nhô Belarmino formou a dupla sertaneja mais famosa da cidade.

A visita temática é coordenada pela pesquisadora e presidente da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, Clarissa Grassi, e uma parceria entre a direção de Patrimônio Cultural da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e o Departamento de Serviços Especiais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Como o número de participantes é limitado é preciso fazer agendamento pelo e-mail visitaguiada@smma.curitiba.pr.gov.br, informando o nome completo e R.G.

O passeio pelo cemitério começa às 9h e vai até às 12h. Não é permitido filmar ou fotografar os túmulos sem autorização prévia das famílias.

Mulheres que serão homenageadas na visita de sábado

1 - Maria da Conceição Bueno – milagreira

2 - Maria Amélia Barros d'Asssumpção - pintora

3 - Saza Lattes - fundadora de instituição beneficente

4 - Enedina Alves Marques - primeira engenheira negra

5 - Rosy Macedo - primeira deputada estadual

6 - Marianna Coelho - intelectual, precursora do feminismo do Paraná

7 - Stellinha Egg - cantora

8 - Maria Clara Abreu Leão - esposa de Agostinho Ermelino de Leão, assumiu a direção da Matte Leão

9 - Bianca Bianchi - violinista

10 - Helena Kolody - professora e poetisa

11 - Maria Falce de Macedo - primeira médica e catedrática

12 - Julia Wanderley - professora

13 - Didi Caillet - vice-miss Brasil

14 - Violeta Franco - pintora

15 - Nhá Gabriela - cantora

16 - Maria Nicolas - professora, escritora

17 - Fany Volk - primeira fotógrafa

Serviço: visita guiada ao Cemitério Municipal

Praça Padre João Sotto Maior - São Francisco

Sábado (11), das 9h às 12h

Inscrições pelo e-mail visitaguiada@smma.curitiba.pr.gov.br