Prefeitura diminui 37% em repasse de verba para o São Paulo Fashion Week

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O maior evento de moda da cidade de São Paulo recebeu este ano 37,5% a menos de verba em comparação ao ano passado. A verba foi reduzida para R$ 3,5 milhões -em 2016, durante a gestão do prefeito Fernando Haddad, o evento de moda recebeu R$ 5,6 milhões Procurada pela reportagem, a Secretária da Fazenda de São Paulo explicou que no ano passado foram feitos dois repasses à São Paulo Fashion Week, cada um de R$ 2,8 milhões, em abril e outubro, totalizando R$ 5,6 milhões. "Tendo em vista a política de austeridade da nova gestão para garantir a continuidade na prestação de serviços públicos essenciais ao munícipe paulistano, este ano o valor será desembolsado em uma única parcela de R$ 3,5 milhões", afirmou a Secretaria. Segundo pesquisa da SPTuris, o evento movimenta cerca de R$ 1,5 bilhão em São Paulo. São 38 mil turistas, que gastam cerca de R$ 85 milhões na cidade. Em fevereiro, o novo prefeito anunciou cortes no orçamento de 43,5% do Orçamento municipal destinado à Secretaria de Cultura.