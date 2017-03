Veja 9 dicas de onde ir no Dia Internacional da Mulher em Curitiba

Nesta quarta-feira, 8, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. A data ficou marcada como uma homenagem à luta pela defesa dos direitos das mulheres ao redor do mundo. No Brasil elas vêm ganhando mais espaço e reconhecimento, sendo que um dos grandes marcos foi o direito ao voto conquistado em 24 de fevereiro de 1932. Nesta data, as mulheres receberam também o direito de serem eleitas para cargos no executivo e legislativo. Preparamos uma série de dicas para comemorar este 8 de março ou ainda homenagear uma mulher especial.

