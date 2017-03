Celulares da linha Moto G5 chegam ao Brasil com preços partir de R$ 999

RICARDO AMPUDIA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anunciada na semana passada no Mobile World Congress, a quinta geração da família Moto G, da Lenovo, teve seu lançamento oficial no Brasil nesta terça (7). Dois modelos da família chegam ao país: o G5, com uma configuração mais básica, tem tela de 5', processador Snapdragon 430 com 1,4GHz e câmera de 13MP; e o G5 Plus, com display de 5.2', processador Snapdragon 620 2GHz, carregamento TurboPower para a bateria de 3.000mAH, câmera de 12MP com tecnologia de foco rápido e abertura de f1.7 e armazenamento de 32GB, expansível até 120 com cartão microSD. Além do acabamento em metal, o dispositivo tem detecção de impressão digital, que também é multifuncional, servindo como uma espécie de mini-touchpad, para funções de navegação. O G5 chega às lojas custando R$ 999, enquanto o G5 Plus deve custar R$ 1.499. O modelo chega para dar mais força à estratégia da marca de buscar a liderança no mercado de modelos de entrada (de R$ 700 a R$ 1.800), somando aos 30% de marketshare que já tem no nicho. Segundo José Cardoso, diretor-geral da Lenovo para o Brasil, a família G é a mais vendida da marca, com 20 milhões de unidades desde o lançamento, em 2013. O Brasil representa o terceiro mercado de smartphones da fabricante no mundo e responde por 50% do faturamento na América Latina. "Com o G5 nós conseguimos trazer para o smartphone intermediário, features de um telefone premium, mantendo o preço", disse.