Droga avaliada em R$600 mil é apreendida dentro de ar-condicionado

07/03/17 às 17:02 - Atualizado às 17:03 Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante, na manhã de terça-feira (7), por investigadores da 15ª Subdivisão Policial (SDP) de Cascavel. Ele estava em uma empresa aérea, no Centro do município no momento da prisão, tentando despachar 20 quilos de crack escondidos dentro de caixa de ar-condicionado.

Através de uma denúncia anônima, em que dizia que um homem estava despachando mercadorias suspeitas para o estado do Rio de Janeiro, policiais civis se deslocaram até o local para apurar a denúncia.

