Descubra nove lugares que darão descontos em Curitiba no Dia da Mulher

(foto: Divulgação)

Várias organizações e movimentos sociais de Curitiba se mobilizaram para fazer uma programação intensa durante todo o dia de amanhã (08) devido ao Dia Mundial da Mulher. O ápice do encontro será na Marcha Mundial das Mulheres que tem início na Praça Santos Andrade às 17h. Mas, além de palestras, mesas redondas, manifestações e ensaios fotográficos, algumas lojas e empresas de setores variados também decidiram dar desconto no dia delas. Conheça nove lugares que darão descontos em homenagem ao Dia Mundial da Mulher em Curitiba:

Boitempo

A livraria Boitempo dará desconto de 50% em todos os livros escritos por mulheres ou com temática feminista. A promoção é válida do dia 07 ao dia 12 e é válida apenas por compras no site da Boitempo. Só serão aceitos pagamentos via cartões de crédito.

Saraiva

A Livrarias Saraiva conderá 50% de descontos em livros comprados por mulheres no dia 08, mas há categorias específicas para o desconto, como “Romanticos, Fitness, Fashion e Para Dançar”. Não estão na lista livros de áreas como medicina, direito e exatas no geral. A promoção é válida para as lojas físicas e para comprar através do site.

W Crystal

O salão W Crystal, localizado no Shopping Crystal - Batel, dará 15% de desconto em todos os serviços oferecido durante todo o dia 08. A proposta é fazer com que a mulher mantenha o cuidado com a beleza e com a autoestima em um dia especial.

Nissei

As drogarias Nissei farão descontos em todos os produtos durante todo o dia 8. Desde tinturas à anticoncepcionais. A promoção vale para as 250 lojas do Estado do Paraná, São Paulo e Santa Catarina.

Madero

Os restaurantes Madero darão a sobremesa de graça para as curtidoras do Facebook ou Intagram da marca. No dia Mundial da Mulher, as redes sociais do Madero publicarão um post “vale sobremesa”. Para ganhar o brinde, a mulher deverá imprimir ou salvar em seu smartphone a imagem. A promoção só valerá na compra de um prato principal.

BeCycle

Até o domingo, 12, a BeCycle fará uma promoção especial voltada às mulheres. Com foco no ciclismo indoor, o estúdio localizado na General Mario Tourinho está disponibilizando o pacote #GirlPower que consiste em cinco aulas por R$150.

Visorama

As óticas Visorama darão 15% em todas as armações femininas e óculos femininos durante os dias 8, 9 e 10 de março.

Sua Loja

A loja online Sua Loja, dará frete grátis na compra de qualquer móvel ou utensílio doméstico durante todo o dia 08. .

Paraná Clube

O Paraná Clube resolveu comemorar o Dia Mundial da Mulher e promoverá algumas mudanças no jogo contra Bahia pela Copa do Brasil que ocorrerá também no dia 8. A promoção que incentiva a ida da mulher ao estádio de futebol terá três propostas: Sócios poderão levar uma mulher ao jogo de graça; o torcerdor que comprar um ingresso inteiro também poderá levar uma mulher sem custo (no setor correspondente ao ingresso comprado); e cinco sócias, com acompanhante, poderão ser sorteadas para assistir ao jogo em tribunas de honra ou no camarote.