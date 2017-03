Sanepar finaliza verão com 57% de aumento na produção de água

(foto: Divulgação)

Com o encerramento da Operação Verão Paraná, a Sanepar fez balanço positivo do atendimento aos moradores e veranistas que frequentaram as principais praias do Litoral do Estado. Para atender com água potável o crescimento da população durante a temporada, a Sanepar produziu, de dezembro a fevereiro, 57,2% a mais de água por dia, em média, do que a média diária dos meses de março a novembro, nos municípios de Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, Guaraqueçaba e Morretes.



Nos dias de pico – como o Ano Novo e Carnaval – a produção cresceu cerca de 160% em relação à média diária dos meses de março a novembro. Em quantidade de litros por dia, o consumo no primeiro dia do ano foi de 84,9 milhões de litros, diante de uma média diária em outros meses de 32,9 milhões. No domingo de Carnaval, o consumo foi de 77,5 milhões.



Para operar com sua capacidade máxima de produção durante a temporada, a Sanepar conta com o trabalho de 100% de sua mão de obra no Litoral. As duas maiores estações de tratamento de água, em Guaratuba e em Pontal do Paraná, operaram 24 horas por dia neste período. E o horário de funcionamento das estações de tratamento de esgoto também foi estendido.



O número de atendimentos ao público no Litoral cresceu 26,36% de dezembro a fevereiro, em relação aos meses de março a novembro. Muitos proprietários de imóveis na praia aproveitam o verão para resolver pendências, principalmente pedidos de religação de água. De março a novembro de 2016, a média mensal foi de 13.099 atendimentos, e de dezembro a fevereiro a média de atendimentos subiu para 16.552, o que requer maior empenho dos empregados. Para fazer frente à demanda, o setor de atendimento funcionou também nos sábados de 24 e 31 de dezembro e 25 de fevereiro, feriado do Carnaval.



“Esta é uma característica do trabalho no Litoral, em todos os segmentos da economia, no comércio, na hotelaria e também para nós, que prestamos serviço público, assim como o pessoal da saúde, da segurança. A nossa equipe se prepara durante todo o ano para que na temporada a gente trabalhe com força total para atender os moradores e o pessoal que vem de fora”, afirma o gerente regional da Sanepar no Litoral, Arilson Mendes.



LIXO - Além dos serviços de água e de esgoto, prestados regularmente ao longo do ano, a Sanepar também foi a responsável pela limpeza e higienização das praias de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná durante a temporada. De 21 de dezembro a 5 de março, foram coletados 1.161 toneladas de lixo, o que dá uma média de 15 toneladas por dia. O trabalho foi feito por 96 coletores que recolhiam resíduos e faziam a varrição de 61 km de areia. No período da noite, entravam em ação as máquinas saneadoras, que peneiravam e revolviam a areia, num processo de higienização da praia.



A Sanepar também desenvolveu outros projetos que melhoram as condições das praias e oferecem mais conforto aos banhistas. Um deles foi o projeto Chuá, com 55 duchas ecológicas instaladas em dez pontos de atendimento nas principais praias do Litoral. As duchas utilizavam água do lençol freático, que passava por um processo simples de filtração e cloração. “Ao tomarem duchas para tirar a areia do corpo na praia, as pessoas economizavam água potável em casa”, explicou Arilson.



Outro benefício foi o projeto Praia Acessível, desenvolvido em parceria com a Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social, em que foram disponibilizadas cadeiras anfíbias para pessoas com deficiência. Com rodas especiais e material resistente, as cadeiras permitiam o deslocamento das pessoas da areia até o mar.



Nos pontos de atendimento da Sanepar nas praias, profissionais treinados deram assistência a muitos usuários neste verão e conversaram sobre questões relativas à sustentabilidade. Outra ferramenta utilizada de educação socioambiental foi o ônibus EcoExpresso, que ficou aberto à visitação pública durante toda temporada.



O diretor de Meio Ambiente da Sanepar, Glauco Requião, destacou que os resultados da Operação Verão refletem a expertise da Sanepar e dos seus profissionais. “Desde o início do Governo Beto Richa, a Sanepar desenvolveu ações no Litoral que hoje têm o reconhecimento da população e dos veranistas. E o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, insistiu que o trabalho da empresa na temporada fosse uma demonstração dos cuidados constantes da Sanepar com o meio ambiente e com as pessoas”, disse.