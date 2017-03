Volta às aulas: cantos de estudo estilosos para inspirar

(foto: Marcelo Stammer)

A rotina de estudos vem novamente à tona com a volta às aulas e nada melhor do que ter no conforto do lar uma área de estudo prática, funcional e com uma decoração de estilo. Confira quatro espaços de estudos inspiradores:

Fotos: Marcelo Stammer A arquiteta Carolina Bonetti assina o décor de um apartamento elaborado para um jovem empresário, solteiro, muito moderno e despojado. O home office integrado com a sala foi trabalhado com o conceito de modernidade e imprime ousadia nas cores e objetos. O quarto de um jovem pode ser totalmente personalizado de acordo com seu hobby. Com a bicicleta como tema, o azul prevalece nesse espaço projetado para um adolescente. O destaque está no projeto personalizado de móveis planejados, executado pela S.C.A. Curitiba . A imagem do armário também pode ser personalizada. O projeto de interiores assinado pelas arquitetas Mariana Stockler e Carolina Posanske busca a máxima integração entre os espaços. O canto de estudos está próximo ao closet, uma área bem reservada, e segue o conceito contemporâneo de decoração de todo projeto. Ronald T. Pimentel A proposta da arquiteta Sabrina Becker para esse espaço foi criar um canto de estudo moderno e que fugisse do modelo de um escritório. A pontuação com cor e o acabamento dos materiais puxaram para o clássico e contrastaram com a personalidade da jovem cliente.

Gerson Lima



Samara Barbosa, Bruno Capanema, Dani Figueirôa, Jocymara Nicolau e Fábio Pacheco





ARQUITETANDO O SUCESSO

O evento promovido pelo Núcleo Paranaense de Decoração em parceria com a iniciativa Arquitetos de Sucesso superou as expectativas e levou mais de 170 profissionais de arquitetura e decoração para o auditório Poty Lazzarotto, no hotel Pestana. Os palestrantes e arquitetos Bruno Capanema e Dani Figueirôa foram apresentados pelo presidente da associação, Fábio Pacheco, e trouxeram diversas dicas sobre capacitação, empreendedorismo, gestão de carreira, captação e fidelização de clientes para um público atento.