Documentário 'Nós, Carolinas' registra a força de mulheres nas periferias

PERI PANE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Quem é essa mulher que levanta todo dia cedo e vai trabalhar? Três horas para ir e três para voltar. E vai estudar. E no fim de semana limpa a casa e ainda cuida dos filhos. E quer namorar, quer tomar uma cerveja também", questiona Regiany Silva, 28, uma das diretoras do documentário "Nós, Carolinas", que tem pré-estreia nesta quarta (8), Dia Internacional da Mulher, às 19h, com entrada gratuita na Galeria Olido. O documentário foi criado e dirigido pelo coletivo Nós, Mulheres da Periferia, formado por sete jovens comunicadoras. Para chegar até as quatro personagens que compõem o vídeo, elas entrevistaram cerca de cem mulheres durante oficinas que realizaram durante o projeto Desconstruindo Estereótipos, sobre a representação das moradoras das periferias na grande mídia. "Muitas mulheres trouxeram a questão do racismo nas falas. Estamos diante de um genocídio da juventude preta", afirma Jéssica Moreira, 25, integrante do coletivo. "Então, quando a gente traz a Renata [Ellen Soares Ribeiro, uma das entrevistadas do documentário], que tem 18 anos e está aceitando seu cabelo, se reconhecendo como mulher negra, a gente acredita que está chegando nas meninas da periferia", completa. No próximo sábado (11), o filme será apresentado no Centro de Formação Cultural da Cidade Tiradentes, às 15h, e depois vai rodar por mais três bairros periféricos. Mais informações no site www.nosmulheresdaperiferia.com.br. PRÉ-ESTREIA DE "NÓS, CAROLINAS" QUANDO qua. (8), às 19h ONDE Galeria Olido, av. São João, 473, tel. (11) 3331-8399 QUANTO grátis CLASSIFICAÇÃO livre