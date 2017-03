Uma Thurman será vítima de serial killer em novo filme

(foto: Divulgação)

GUILHERME GENESTRETI, ENVIADO ESPECIAL DALSLAND, SUÉCIA (FOLHAPRESS) - A atriz Uma Thurman é o nome mais recente anunciado no elenco do novo filme de Lars von Trier, "The House that Jack Built", previsto para ser lançado em 2018. Seu nome foi anunciado numa entrevista à imprensa realizada no set da produção, no interior da Suécia. No filme, a atriz de "Kill Bill" vai interpretar uma das vítimas do serial killer vivido por Matt Dillon. "Não escolho meus papéis pelo desfecho que o personagem terá", disse a atriz na entrevista organizada no set. A Folha de S.Paulo era o único veículo latino-americano no local, uma cidade erma próxima da fronteira com a Noruega. Uma já trabalhou com Von Trier em "Ninfomaníaca". "Ele era rabugento, ficava reclamando, mas foi maravilhoso", disse. "E, quando li o roteiro desse novo filme, pensei: 'Bem, lá vamos nós outra vez'." O dinamarquês Von Trier ("Dançando no Escuro") é conhecido pela controvérsia e pela reclusão: ele não costuma dar declarações públicas desde que, em 2011, foi declarado persona non grata pelo Festival de Cannes. Na ocasião, durante o lançamento de "Melancolia", ele disse que conseguia "compreender Hitler". Durante a coletiva, Von Trier disse que até cogita tentar lançar seu novo filme na edição de 2018 da mostra francesa, apesar do banimento. "Conversei com algumas pessoas em Cannes a respeito. Se eu gostaria de lançar meu filme lá? Talvez", disse o cineasta. Ele ainda aproveitou para alfinetar o episódio e mencionou o nazismo de novo: "Vocês sabem que Bruno Ganz está no meu filme, não? Ele interpretou Hitler em 'A Queda'".