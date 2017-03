Sergio Ramos acaba com sonho do Napoli em 5 minutos

Sergio Ramos: ele é o novo Hierro? (foto: Reprodução/Realmadrid.com)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um gol e outro que mais tarde foi dado contra para Mertens, Sergio Ramos foi fundamental na tarde desta terça-feira (7) para a vitória por 3 a 1 do Real Madrid sobre o Napoli -Morata fez o terceiro- e os espanhóis se classificaram para as quartas de final da Liga dos Campeões.

Jogando em casa, o Napoli sonhou e chegou a flertar com o objetivo de avançar para as quartas de final da Liga dos Campeões.

Melhor no primeiro tempo, o time italiano abriu o placar com Mertens e chegou a pressionar em busca do segundo. Como havia perdido por 3 a 1 na Espanha, o resultado de 2 a 0 a favor daria a classificaria o time napolitano

. No segundo tempo, o Real Madrid não perdoou. Logo aos seis minutos, Sergio Ramos apareceu para salvar o clube espanhol mais uma vez. E, de novo, de cabeça.

Após cobrança de escanteio de Toni Kroos, o zagueiro subiu mais que a zaga e mandou para o fundo das redes de Reina. E o Napoli mal teve tempo de assimilar o gol. Cinco minutos mais tarde, Sergio Ramos apareceu para definir o confronto. Em nova cobrança de escanteio, Kroos colocou na cabeça do zagueiro, que ainda contou com um desvio de Mertens para superar Pepe Reina.

O árbitro registrou como gol contra do jogador do time italiano. Já nos acréscimos da partida, Morata ainda encontrou tempo para fazer o terceiro para o Real Madrid. Marcelo tocou para Cristiano Ronaldo, que bateu para a defesa de Reina. No rebote, Morata marcou.

O adversário do Real Madrid nas quartas de final será conhecido no dia 17 de março, data do sorteio em Nyon, na Suíça. As partidas da próxima fase estão marcadas para as semanas dos dias 11 e 12 e 18 e 19 de abril.

BARCELONA — Precisando reverter um revés de 4 a 0 sofrido diante do PSG, em Paris, o Barcelona volta a campo nesta quarta-feira (7) para tentar golear em casa e avançar para a próxima fase. "Se algum time consegue fazer isso [reverter o resultado], é o Barcelona", afirmou o atacante uruguaio Luis Suárez nesta terça. Barcelona e PSG se enfrentam às 16h45 (com Globo, Band e EI MAXX).