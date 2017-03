SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Kristen Stewart, que é homossexual, discutiu os motivos que a levaram a revelar sua sexualidade em uma entrevista ao jornal britânico "The London Sunday Times". "Considerando que eu tinha tantos olhos virados para mim, eu de repente percebi que minha vida privada afeta mais pessoas além de mim. Foi uma oportunidade para fazer outras pessoas se sentirem bem consigo mesmas", disse ao periódico. "Parecia importante". Kristen ainda comentou que, se pudesse, manteria sua vida privada para sempre. "Quando eu namorava com o Rob [o ator Robert Pattinson], o público era o inimigo e não havia como viver". O relacionamento com o colega de "Crepúsculo" era assunto recorrente na época, principalmente após um caso de traição ter abalado o casal. "Eu queria que as coisas que são minhas fossem minhas. Eu odiava que detalhes da minha vida estavam sendo 'vendidos'".