Rouanet estabelece ingresso de até R$ 150

ISABELLA MENON SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sancionada em 1991 com objetivo de incentivar a cultura, a Lei Rouanet passará por reformulação e limitará a verba que cada projeto pode arrecadar --o teto passa a ser R$ 10 milhões. Entre as mudanças estão a implementação do cartão de crédito e débito para projetos autorizados a captar recursos, um limite de R$ 150 no preço dos ingressos de eventos financiados via Lei Rouanet e controle em tempo real dos gastos dos projetos. Com fraudes que somaram R$ 180 milhões em junho de 2016, por meio de superfaturamento, sonegação de impostos e contratação de serviços e produtos fictícios, as novas medidas preveem "mecanismos de controle e fiscalização". Em 2016, o então ministro da Cultura Marcelo Calero disse em entrevista à Folha que o MinC deveria exigir em 2017 que "proponentes realizem gastos por meio de cartão de crédito, que seria ligado a conta única". Além disso, afirmou que os aprovados pela lei passariam a ter a descrição dos gastos na execução dos projetos em tempo real. "Não apenas o ministério, mas a sociedade também, por meio do Portal da Transparência." Em artigo para a Folha nesta segunda (6), o ministro da Cultura, Roberto Freire, salientou a necessidade de mudanças. "Faremos as modificações necessárias por meio de uma instrução normativa, ampliando os mecanismos de controle e fiscalização, fixando tetos para os projetos culturais e definindo critérios para a tramitação e análise do incentivo fiscal, o que proporcionará maior transparência", escreveu o ministro. O Ministério da Cultura ainda não divulgou a data em que as novas medidas devem entrar em vigor.