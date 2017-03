Em 2017, Coritiba é o segundo pior da primeira divisão

O Coritiba está em penúltimo lugar no ranking de resultados de 2017 entre os 20 clubes da primeira divisão nacional. Na atual temporada, o clube só somou 45,8% dos pontos nos oitos jogos que disputou – seis pelo Campeonato Paranaense e dois pela Copa do Brasil.

O único com resultados piores que o Coxa é o Atlético Paranaense. No entanto, o clube rubro-negro só utilizou reservas nas seis rodadas do Paranaense. E os demais quatro jogos foram pela Copa Libertadores. Enquanto isso, o Coritiba escalou força máxima no Paranaense e na Copa do Brasil.

Para piorar a situação, o Coxa ainda não enfrentou adversários complicados em 2017. No Paranaense, jogou contra os reservas do Paraná Clube e contra os reservas do Atlético. As demais partidas pelo Estadual foram contra Prudentópolis, Foz, Cascavel e Cianorte.

Na Copa do Brasil, o Coritiba sofreu para empatar em 1 a 1 com o Vitória da Conquista, da Bahia, que não disputa divisões do Campeonato Brasileiro. E, já na segunda fase, foi eliminado no Couto Pereira pelo ASA, da Série C.

Entre os 20 da Série A, o melhor time de 2017, em resultados, é o Cruzeiro, com nove vitórias e um empate – aproveitamento de 93,3% dos pontos.

O ANO DOS 20 CLUBES DA SÉRIE A

Resultados em competições oficiais em 2017

Clube Aprov. V E D Cruzeiro 93,3 9 1 0 Flamengo 86,6 8 2 0 Vitória 86,1 10 1 1 Atlético-MG 81,4 7 1 1 Corinthians 81,4 7 1 1 Fluminense 78,7 8 2 1 Bahia 75,7 7 4 0 São Paulo 74,1 6 2 1 Palmeiras 71,4 5 0 2 Sport 69,4 7 4 1 Ponte Preta 66,6 5 3 1 Avaí 64,1 7 4 2 Vasco 62,5 5 0 3 Atletico-GO 58,3 4 2 2 Chapecoense 52,7 5 4 3 Botafogo 51,8 4 2 3 Grêmio 50 3 3 2 Santos 47,6 3 1 3 Coritiba 45,8 3 2 3 Atlético-PR 43,3 3 4 3

Legenda: Aprov. = aproveitamento dos pontos disputados, V = vitórias; E = empates; D = derrotas