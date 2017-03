Decreto suspende corte de araucárias em Curitiba

Por determinação do prefeito Rafael Greca, ficam suspensas retroativamente a partir do último dia 8 de fevereiro as autorizações para corte de araucárias em Curitiba. De acordo com o decreto assinado pelo secretário do Meio Ambiente, Sergio Tocchio, na segunda-feira, a suspensão acontece até que sejam normatizados os critérios de análise e deliberação das solicitações de corte desta espécie.

Durante a vigência, serão autorizados pelo secretário excepcionalmente os cortes em casos de utilidade pública, interesse social e risco à vida ou patrimônio. Árvore-símbolo do Paraná, a araucária corre risco de extinção. Estima-se em pouco menos de 2% os remanescentes da espécie no Estado. A araucária tem seu dia comemorativo — 24 de junho, Dia Nacional da Araucária.