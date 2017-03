Curitiba terá a 21ª edição da Feira do Vinil neste sábado

Curitiba é um dos grandes redutos dos colecionadores (foto: Franklin de Freitas)

Neste sábado acontece a 21ª edição da eira do Vinil, no Canal da Música. São mais de 53 expositores dos conhecidos bolachões. A feira vai das 10 às 18 horas. Junto com a feira estão marcados shows musicais, food trucks e outras atrações. A última Feira do Vinil no Canal da Música, em dezembro do ano passado, reuniu mais de seis mil pessoas e expostos mais de 30 mil títulos.

Criada em 2011 para comemorar o mês do vinil, a primeira edição da Feira contou com oito expositores e excelente recepção de público. Desde então ela é realizada a cada três meses e registrou um aumento de aproximadamente 500% de expositores. Entre as atrações confirmadas, está a ilustre presença do DJ Kid Vinil, vocalista da Magazine, banda de sucesso nas décadas de 80 e 90.