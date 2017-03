Recital de piano sobre rodas divulga concurso

Curitiba recebeu um recital de piano itinerante sob comendo do Maestro Alessandro Sangiorgi na manhã de ontem. Em um formato nunca realizado na cidade o maestro circulou em um veículo adaptado executando um recital em movimento. A ação foi realizada pelo Concurso de Piano Professora Edna Bassetti Habith.

O maestro italiano já regeu as orquestras sinfônicas de Jerusalém, Estado de São Paulo, Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Paraná entre outras. O recital ajudou a promover a XI edição do Concurso de Piano Profª Edna Bassetti Habith, um projeto realizado por meio do programa de apoio e incentivo à cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba, pela Unicultura -Universidade Livre da Cultura e Trento Edições Culturais, e patrocinado pelas empresas Shopping Mueller e Celepar. Para o público que quiser acompanhar, o Concurso acontece de 8 a 11 de março, na Capela Santa Maria.