Jogo Aberto diverte com inteligência

O encontro entre três casais amigos com segredos, surpresas e várias emoções da comédia Jogo Aberto terá três apresentações, de 10 a 12 de março, no auditório Salvador de Ferrante (Guairinha).



Jogo Aberto começa como um encontro entre amigos e logo se torna um Jogo da Verdade Alcoólico, que leva os personagens a confessarem intimidades e viverem experiências que afetam a estabilidade de cada casal. Mas, além disso, propõe também uma discussão sobre honestidade e monogamia.



Apesar do resultado deste jogo ser cômico, romântico e provocativo, ele também se torna um momento em que todos revelam as angústias de seus casamentos.



Para o diretor Isser Korik não há como o público não se identificar com um dos personagens. “São questões que estão na vida de todos aqueles que vivem um relacionamento de longa duração”, afirma.



SERVIÇO

O quê: Jogo Aberto

Onde: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha)

Quando: de 10 a 12 de março de 2017; sexta-feira e sábado, às 21 horas; domingo, às 19 horas

Quanto:

Plateia: R$ 50,00

Balcão: R$ 30,00