Caixa explica pagamento ao vivo pelo Facebook

O diretor executivo do FGTS da Caixa Econômica Federal, Valter Nunes, participa hojede uma transmissão ao vivo para esclarecer dúvidas sobre o saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A transmissão começa às 15 horas pelo Facebook (www.facebook.com/imprensacaixa).

O pagamento das contas inativas inicia nesta sexta-feira e segue até o dia 31 de julho, de acordo com a data de nascimento do trabalhador. Neste primeiro lote, receberão os trabalhadores que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro.

Estima-se que cerca de 4,8 milhões de contribuintes tenham contas inativas do FGTS que poderão ser sacadas agora. A renda extra vem em boa hora, mas é preciso cuidado para não colocar em risco a reserva financeira construída após meses — ou anos — de trabalho, de acordo com o presidente da Abefin (Associação Brasileira de Educadores Financeiros), Reinaldo Domingos.

“Caso o valor a ser resgatado seja suficiente para quitar alguma dívida em atraso totalmente, é interessante agir dessa forma. Mesmo assim, é válido negociar e conseguir descontos, diminuindo parte da dívida, para então fazer o pagamento à vista. Por outro lado, se não for para quitar 100% da dívida, avalie a opção de investir o valor para ter força para negociar no futuro”, recomenda Domingos.

“O ideal é que a quantia possa melhorar a qualidade de vida da pessoa e família, não apenas agora, mas especialmente no futuro”.