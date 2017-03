Cândido celebra os 160 anos da Biblioteca

A edição 68 do jornal Cândido, editado pela Biblioteca Pública do Paraná, destaca os 160 anos da BPP — instituição fundada em 7 de março de 1857. Uma grande reportagem resgata a trajetória da Biblioteca e discute seu papel diante das mudanças socioculturais e tecnológicas de nosso tempo.



Desde 2011, a BPP passou a promover uma diversificada programação cultural. A reportagem assinada pelo jornalista Marcio Renato dos Santos traz relatos de pessoas envolvidas e impactadas nessas ações. A referência da Seção Braille no atendimento a pessoas com deficiência visual e a importância das ações de integração e diálogo com as bibliotecas municipais do Estado também têm destaque no especial.



Atualmente, a Biblioteca recebe cerca de 2,5 mil pessoas e realiza 1,3 mil empréstimos por dia. Em comemoração ao aniversário da instituição, foi realizado um amplo processo de modernização do prédio, com reforma do auditório, banheiros e iluminação, além da mudança na Seção de Inscrição e Empréstimo, que dará espaço a um café.