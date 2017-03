PIB do Paraná cai menos que a média nacional

O Paraná encerrou 2016 com uma queda de 2,4% no Produto Interno Bruto (PIB), pressionado pela quebra da safra agrícola e pela retração da indústria e dos serviços por conta da crise. Ainda assim, a queda foi inferior à registrada no Brasil, de 3,6% em relação ao ano anterior. No ano passado, o País completou o ciclo mais longo de contração econômica da sua história. O PIB do Brasil foi de R$ 6,3 trilhões no ano passado.

Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar da queda em 2016, a projeção do Ipardes é de que a economia do Paraná volte a crescer em 2017, com avanço de 1,5% sobre 2016. Para o presidente do Ipardes, Julio Suzuki Júnior, a queda menor do PIB no Paraná em 2016, quando comparado com o do Brasil, deve favorecer uma recuperação mais rápida da economia estadual em 2017.

“O efeito estatístico é menor para o Paraná. Por isso é muito provável que o Estado tenha um resultado bem melhor do que a média brasileira”, diz. A projeção da mais recente pesquisa Focus, do Banco Central, divulgada na última sexta-feira, apontava para um crescimento bem mais tímido da economia do Brasil, com alta de 0,49% em 2017 sobre 2016.

Para o Brasil, somado a queda em 2015, de 3,8%, foi o pior resultado na história do País, acumulando retração de 7,5% em um único biênio.