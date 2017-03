Serraglio assume Justiça e minimiza nova lista de Janot

Temer empossa Serraglio, ontem, no Planalto (foto: Valter Campanato/Agência Brasil/divulgação)

O novo ministro da Justiça, Osmar Serraglio (PMDB) deputado federal licenciado do Paraná, tomou posse no cargo na terça-feira (7). E tentou minimizar os efeitos da nova lista de políticos que devem ser denunciados pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal, por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras investigado pela operação Lava Jato. Serraglio – que assume o posto em substituição a Alexandre de Moraes, indicado para o STF no lugar do ministro Teori Zavascki, morto em acidente aéreo – afirmou em sua primeira entrevista no cargo esperar que nenhum membro da cúpula do governo Michel Temer seja denunciado pela PGR.

A expectativa é de que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresente a lista de nomes nesta semana. Segundo informações extra-oficiais, ela deve incluir os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha e da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, além de parlamentares do PMDB, como o líder do governo no Senado, Romero Jucá (RO) e do PSDB.

“Eu pelo menos não adentrei na possibilidade de envolvimento mais claro e, portanto, não posso ter opinião agora. Eu espero que ninguém se envolva”, disse o ministro, ao ser perguntado se tem alguma preocupação com a nova lista da Lava Jato. Com a apresentação da lista, o presidente Temer se prepara para enfrentar mais uma semana de desgaste na imagem do governo, cuja aprovação popular segue baixa nas pesquisas.

A possibilidade do procurador-geral apresentar pedidos de inquérito contra ministros da cúpula governamental geraram o receio no Palácio do Planalto de que a nova lista afete o ritmo de tramitação da reforma previdenciária e reverbere em manifestações de rua, como a marcada para o dia 26 nas principais capitais do país. Empossado ontem por Temer, Serraglio afirmou ainda que manterá no cargo o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello. “Continua no comando e eu já dei essa referência e essa confirmação”, disse.

Ele negou ainda que a bancada peemedebista de Minas na Câmara esteja contra a sua nomeação, apesar do vice-presidente da Casa, Fábio Ramalho (PMDB-MG), ter anunciado rompimento com o governo. “Hoje, a bancada está unânime com a gente”, disse o ministro.

Nascido em Erechim (RS), Serraglio construi carreira profissional nos meios jurídicos e depois na política do Paraná, estado pelo qual cumpre o quinto mandato na Câmara Federal.

Desafio

Ao dar posse a novo ministro, Temer previu que ele terá um trabalho “pesadíssimo” no âmbito da Segurança Pública, incorporada à pasta da Justiça. “Você terá, como teve o Alexandre (de Moraes), um trabalho pesadíssimo, não haverá sábado, domingo, não quero assustar a família, mas, na verdade, é assim que as coisas se passam”, disse o presidente.

Para Temer, o novo ministro enfrentará desafios por causa da “ousadia” do governo federal em investir na segurança pública e ajudar os Estados. “Vai enfrentar desafios? Não tenho a menor dúvida, principalmente agora que o governo federal resolveu assumir o tema que eu não chamaria de segurança pública, mas eu chamaria, isso nasceu no tempo do Alexandre (de Moraes), um tema de segurança pública que ultrapassa as fronteiras terrestres e as fronteiras jurídicas dos Estados membros da federação”, disse o presidente. “Ele (Serraglio) tem uma trajetória que o habilita plenamente para a função”, disse Temer.

O presidente destacou que no último ano o governo investiu cerca de R$ 900 milhões para construção de cinco penitenciárias federais e 25 estaduais. O presidente citou que, em 2014, a verba destinada a essas obras foram de R$ 45 milhões e, em 2015, R$ 54 milhões. “Estamos entrando nessa história com a coragem e a consciência de que essa matéria aflige toda a nação brasileira”, afirmou. Temer lembrou que a União ajudou Estados quando houve “desafios à lei e à ordem”.