Prorrogação de Refic aprovada

A Câmara Municipal de Curitiba aprovou, ontem, com 31 votos favoráveis, a prorrogação por 30 dias, do prazo para contribuintes em dívida com a Prefeitura parcelarem esses débitos, com descontos de juros e multas. A reabertura do Programa de Recuperação Fiscal (Refic) foi o primeiro projeto enviado pelo prefeito Rafael Greca (PMN) ao Legislativo, no último dia 22, e a primeira medida aprovada pelos vereadores desde o início dos trabalhos. É também o primeiro item da série de medidas de ajuste fiscal que Greca deve promover para tentar equilibrar as contas da prefeitura nesse início de gestão. O projeto volta à pauta hoje, para segunda votação.

O Refic foi lançado em 2015 pelo então prefeito Gustavo Fruet (PDT) e prorrogado no final do ano passado até o último dia 24. Segundo a Procuradoria Fiscal, a prefeitura arrecadou R$ 147 milhões. “Esse parcelamento de dívidas dos contribuintes já foi feito duas vezes antes e o prefeito Rafael Greca entendeu, diante do problema de caixa, que era um bom momento para reabrir o prazo”, justificou o líder da bancada do prefeito na Casa, Pier Petruzziello (PTB).