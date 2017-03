A Câmara Municipal de Curitiba aprovou, ontem, projeto que desobriga a prefeitura de construir uma nova sede para o Legislativo em um prazo de até quatro anos. A proposta revoga lei aprovada no ano passado, que autorizou o Legislativo a repassar R$ 58,5 milhões do Fundo Especial da Câmara (FEC) para o Executivo. A contrapartida seria a construção de um prédio, o que agora não será mais necessário.

Vício

Segundo o presidente da Câmara, Serginho do Posto (PSDB), o repasse do FEC à prefeitura foi resultado de uma vontade política da Câmara e que, por meio de uma lei, que apresentava vício de iniciativa, tentou criar um mecanismo para que a construção da sede fosse concretizada. ”O atual prefeito poderia ter questionado a necessidade de cumprir esta lei, mas isso não foi feito”, avaliou o tucano. A crise econômica foi a justificativa apontada por Bruno Pessuti (PSD), primeiro-secretário da Câmara, para isentar a prefeitura da construção da nova sede. “Sabemos que o prédio é antigo, falta circulação de ar, tem pouca iluminação, mas é algo que pode passar”, considerou.

Call center

O Tribunal de Contas determinou, ontem a suspensão de pregão eletrônico para a contratação de serviços de call center da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar). O valor máximo fixado para a contratação é de R$ 4.274.640,00. A decisão do conselheiro Nestor Baptista atendeu a representação da empresa Intelecto Contact Center contra o edital. O pregão eletrônico prevê a contratação “de pessoa jurídica para prestação de serviços de call center, contemplando atendimento receptivo e ativo de chamadas telefônicas e demais soluções para atendimento ao usuário”.

Modelo

Na representação, são relacionadas seis possíveis irregularidades no edital. O TCE acatou metade das alegações e fixou um prazo de 15 dias para a defesa da Celepar. Baptista acatou aspectos da representação que apontam impropriedades no modelo de remuneração por posto de trabalho, visto que as responsabilidades pelo dimensionamento do trabalho e pagamento dos serviços prestados deveriam recair exclusivamente sobre a empresa contratante.

Rejeitado

O TCE rejeitou recurso do ex-prefeito de Paranavaí (Noroeste), Maurício Yamakawa (2005-2008), contra decisão anterior do tribunal que havia rejeitado as contas da administração municipal, por falta de repasse de contribuição patronal à previdência dos servidores públicos e a realização de despesas com publicidade indevida no último ano da gestão, ano de eleição. Devido às irregularidades, foram aplicadas quatro multas ao ex-gestor, somadas em R$ 5.078,42.

Publicidade

Segundo o TCE, o ex-prefeito não enviou documentos para comprovar a destinação dos recursos para o regime próprio de previdência do funcionalismo. Em relação aos gastos com publicidade, Yamakawa não teria provado que a aplicação se tratava de material institucional e legal publicado pelo município.

Improbidade

A Justiça de Antonina (Litoral) decretou o bloqueio de bens, no valor de R$ 35 mil, de empresa de tratamento de resíduos sólidos, seu sócio-administrador e do ex-secretário municipal de meio ambiente e agricultura (2013-2016). A decisão atende pedido do Ministério Público em ação civil pública que requer a condenação dos envolvidos improbidade administrativa. A investigação do MP apontou vinculação do ex-secretário com oficina contratada pela prefeitura para a manutenção da frota de veículos, e verificou o recebimento indevido de valores transferidos pela empresa responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos do município e por seu sócio.