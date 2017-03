Capital tem programação intensa no Dia da Mulher

SAIBA MAIS Mulheres são a maioria em 72 dos 75 bairros de Curitiba

As comemorações do Dia da Mulher em Curitiba prometem mobilizar dezenas de pessoas, hoje. Organizações de diferentes áreas vão realizar eventos para marcar o dia. Na programação, que começa às 8 horas e deve ir até a noite, há oportunidades para aprender coisas novas, discutir temas femininos e assistir filmes sobre o tema. A maior parte dos eventos é gratuita ou de baixo custo e aberta ao público.

Entre as instituições que aderiram ao movimento estão universidades, sindicatos e movimentos sociais. Na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), o grupo Emílias abrirá o dia com uma oficina de Design Sprint, uma metodologia do Google de desenvolvimento de projetos. A programação da instituição continua às 18 horas, com palestras de profissionais da tecnologia.

Quem quiser uma programação mais cultural pode participar da exibição do Documentário Meu nome é Jacque promovido pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP), na avenida São José, 699, no Cristo Rei. A entrada no evento custa R$ 25,00.

A repressão histórica à sexualidade da mulher é o tema do debate na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no auditório Thomas Morus, no bloco Amarelo. A programação da PUC continua com um show da rapper Luana Hassen e o debate Feminismo Emacipacionista.

Na Universidade Positivo, unidade Praça Osório, das 8 às 12 horas alunos e profissionais deverão discutir conceitos de feminismo, maternidade e a relação de mídia e gênero. Os debates são abertos ao público em geral e são gratuitos. Alunos do curso de jornalismo da instituição estarão também realizando pequenos ensaios fotográficos com mulheres nas ruas no entorno da unidade. Para participar basta procurar a organização, na sala 1102.

Elizabet Letielas, aluna do 4º ano do curso de Jornalismo da Universidade Positivo