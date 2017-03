União Europeia reforça controle de fronteiras

Bélgica — A União Europeia (UE) adotou novas regras para reforçar os controles nas fronteiras e rastrear melhor as pessoas que poderiam ter viajado para regiões de guerras como a Síria ou o Iraque. As regras adotadas ontem obrigam os países europeus a verificarem se todos que estão chegando ou saindo do bloco estão com suas obrigações aduaneiras e vistos em dia, além de terem que verificar situação relacionada a crimes. Até então, cidadãos da União Europeia eram isentos a este tipo de identificação. O ministro do interior de Malta, Carmelo Abela, cujo país detém atualmente a presidência do bloco, disse que ajudará “a tratar os riscos potenciais para a segurança, inclusive aquela posta por combatentes terroristas estrangeiros que retornam ao bloco”. Temores de que os combatentes estrangeiros possam retornar e criar uma destruição na Europa têm crescido fortemente desde o ataque do governo iraquiano ao grupo Estado Islâmico na cidade do norte de Mossul. A preocupação é de que a falta de controle das fronteiras da região facilite a ocorrência de novos ataques terroristas aos países europeus.

Obamacare

Estados Unidos — Após deputados do Partido Republicano divulgarem seu aguardado projeto de lei para desmantelar boa parte da reforma da saúde realizada pelo governo do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, o chamado “Obamacare”, o atual presidente americano, Trump, voltou a elogiar em seu Twitter o novo projeto. “Nossa maravilhosa e nova lei de saúde está agora em revisão e negociação. ObamaCare é um desastre completo e total - está implodindo rápido!”, disse Trump. O projeto anula a obrigação universal de adquirir um seguro.

Vazamento

Estados Unidos — O WikiLeaks divulgou ontem mais de 8 mil documentos confidenciais que supostamente vieram do Centro de Inteligência Cibernética da CIA, mas que ainda não comprovou a autenticidade das informações. A CIA se recusou a comentar o assunto. Especialistas que analisaram o material disseram que as informações pareciam legítimas e que a divulgação poderá abalar o serviço de inteligência dos Estados Unidos. Os documentos fazem parte do “Ano Zero”, o primeiro de uma série de vazamentos que a organização denunciou.

Malaios

Coréia do Norte — A amarga disputa diplomática entre a Coreia do Norte e a Malásia em torno da morte por envenenamento do meio-irmão do líder norte-coreano, Kim Jong Un, piorou depois que Pyongyang disse que proibiu malaios de sair da Coreia do Norte. Tal decisão foi seguida rapidamente pela Malásia, que afirmou que as autoridades da embaixada norte-coreana estão proibidas de deixar o país. O Ministério de Relações Exteriores da Coreia disse à Embaixada da Malásia em Pyongyang que iria proibir temporariamente a saída de cidadãos malaios.

Pena de morte

Filipinas — A Câmara dos Deputados das Filipinas aprovou ontem um projeto de lei para restaurar a pena de morte por enforcamento, injeção letal ou pelotão de fuzilamento em casos de narcotráfico, apesar da oposição dos influentes romanos da igreja católica. A Câmara disse que 216 membros aprovaram a proposta de lei, 54 votaram contra e apenas um se absteve, se aproximando à realidade da promessa do presidente Rodrigo Duterte em sua campanha para restaurar a pena de morte para traficantes de drogas e usuários.