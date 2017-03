Policial reage a assalto e mata suspeito em McDonald's da zona oeste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial civil reagiu a uma tentativa de assalto e matou a tiros um suspeito, na tarde desta terça-feira (7), em uma loja do McDonald's, na região de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. O crime aconteceu por volta do meio-dia, na rua Henrique Schaumann, quando o policial estava parado do drive-thru da lanchonete. O suspeito, que usava um capacete, se aproximou da janela do motorista e anunciou o assalto. O policial, ainda dentro do carro, atirou. O bandido morreu ainda no local. Outros dois suspeitos, que estavam em motos, fugiram após os disparos. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) afirmou, em nota, que as imagens das câmeras de segurança do local foram apreendidas e encaminhadas para perícia. O caso será investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). O McDonald's afirmou, também em nota, que "está colaborando com as autoridades responsáveis pelo caso e que o restaurante está funcionando normalmente." Em 2013, um jovem de 18 anos também foi assassinado no estacionamento do mesmo McDonald's. Ele foi seguido e baleado após uma discussão em uma casa noturna. Um dos suspeitos foi condenado a 14 anos de prisão pelo crime.