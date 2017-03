Invasão coreana toma conta de Curitiba

Jovens aprendem coreografias de danças coreanas em Curitiba: Moda? Não. Paixão! (foto: Geraldo Bubniak)

De repente, a cultura pop coreana invadiu Curitiba. Ela está na comida, nos grupos de dança na procura por cursos de línguas, nos eventos. Definitivamente, a Coreia do Sul está na moda. Os grupos de dança e música K-Pop se proliferaram nos últimos dois anos, além de novos restaurantes e muitos eventos — um deles marcado para o próximo domingo. Para ser ter uma ideia da dimensão desta “moda” que veio para ficar, no Centro Ásia, em Curitiba, a procura por cursos de K-Pop e de língua coreana aumentaram 50% do ano passado para este ano.



“A cultura pop coreana está pegando os jovens. Eles adoram as músicas, as danças, as novelas. Enquanto a procura pelos nossos cursos de outros idiomas, como mandarim e japonês está estacionada, o curso de coreano só aumenta a procura”, conta Lina Saheki, proprietária do Centro Ásia. A faixa etária que mais procura os cursos ligados à cultura coreana está entre 14 e 20 anos. “A língua coreana não é fácil, mas quando eles consomem os produtos, a cultura é objeto de paixão, o aprendizado se torna muito eficaz”, explica Lina. Muitos dos alunos do idioma no Centro Ásia têm como principal objetivo viajar e até morar na Coreia do Sul.



Conhecer a Coreia. Esse é o objetivo da jornalista e escritora Gabriela Brandalise, 34 anos, apaixonada recente pela cultura coreana. “Você primeiro se apaixona pela cultura coreana, a música, a dança, as roupas, os cabelos. Chora com as novelas. Depois, você procura aprender a língua. De repente, você sonha em ser uma coreana e a cereja do bolo é conhecer tudo isso pessoalmente. Esse é o meu sonho agora”, conta. “No começo, quando você vê as roupas, ouve as músicas, acha tudo estranho, até brega. De repente, você está apaixonada por tudo que envolve a Coreia. É uma loucura”, explica Gabriela. A jornalista faz piada de si própria por ser uma fã com mais de 30 em um mundo formado principalmente por jovens de 10 a 20 anos. “Fico até com vergonha quando vou nos eventos”.



Gabriela conta que a cultura coreana foi um oxigênio no seu processo criativo, tanto que o seu novo livro é nos moldes dos doramas — novelas coreanas. Ela está publicando os capítulos da novela Pule, Kim Joo So na plataforma Wattpad e pretende logo públicá-lo. “Foi uma luz no processo criativo”. A novela mistura personagens coreanos e brasileiros. Para quem quiser entender mais ainda a paixão de Gabriela e tantos outros pela cultura coreana pode acessar o canal de You Tube de Gabriela: https://www.youtube.com/watch?v=Bg2SRmb9a34& lc=z12fzjbqduzkstxjl0 4cjbg4csmgvpjwo4s.



Festival — De olho neste movimento coreano, Rogério Ramos, organizador do Shinobi Matsuri, resolveu promover neste domingo um festival coreano, que promete. “O K-Pop Spirit vem para ajudar nesta divulgação da cultura pop asiática com muitos atrativos para os fãs e curiosos”. O evento terá diversas atrações em palco, como concurso de K-Pop, concurso de karaokê, brincadeiras, e a presença das youtubers Loren, do Canal Loren3go, e Hey Unnie, do Canal Hey Unnie. Além das atrações em palco, o evento contará com estandes de fã-clubes de grupos de K-Pop e estandes de produtos. O evento será encerrado com o DJ Jackyzilla, com o melhor das baladas coreanas.