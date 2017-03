Clara Lee prepara pratos coreanos: “Está na moda” (foto: Franklin de Freitas)

A comida coreana também tem feito sucesso em Curitiba. De olho neste público crescente e na vontade de cozinhar a comida do seu país, a sul-coreana Clara Lee abriu no início do ano o K.Bap, no Cadore, no Bacacheri. Dona do Paris Cake House, no Centro, Clara sempre pensava em cozinhar a comida de seu país, de onde veio há seis anos. “Era uma ideia antiga, mas faltava a oportunidade. E como o Cadore pede essa opção descomplicada, pensamos nos copos, em uma maneira diferente de servir a comida”, explica.



Em fins de semana e quando a sol aparece, ela chega a servir 150 copos por dia. Entre os clientes, segundo ela, muitos jovens que até curtem o K-pop rolando e muitos adultos atrás de opções saudáveis e diferentes de comida. “Sem dúvida, a Coreia está na moda e os jovens puxam essa moda”.



O significado do nome é simples: K de Korean (coreano em inglês) e Bap que em coreano quer dizer arroz ou refeição. Os pratos que Clara são tradicionais, mas com uma cara diferente.



O cardápio tem cinco pratos salgados, o Bibim Bap com arroz, cenoura, cebola, shiitake, abobrinha, ovo frito e molho picante (R$ 22), mais adicional de carne (R$ 3); o Bulgogi Bap (R$ 27), com arroz, carne, cebola, repolho e molho de soja; o Jap Chae Bap (R$ 25) opção vegetariana com arroz, pimentão, cebola, cenoura, shiitake e macarrão de batata doce; o DakGalBi Bap (R$ 25), com arroz, frango, repolho, cenoura e molho picante e o Chicken Bap (R$ 25) com arroz, frango frito, molho agridoce e apimentado.



Todos os pratos podem ter um adicional de Joen (R$ 2,50 cada), uma entradinha feita cada dia com um sabor diferente como shiitake, frutos do mar, peixe, entre outros ingredientes. Ela vai também estar no Festival que acontece neste domingo no Paraná Clube. “Até porque minha filhas são super fãs de K-pop também”.

MINI-DICIONÁRIO DE KPOP:

CF: Sigla de “commercial film”, anúncio, comercial.

MV: Sigla de “music video”, videoclipe.

Daebak: Usa-se muito para desejar sucesso a um artista.

Fancam: Vídeos gravados por fãs de shows, eventos, etc.

Fighting/hwaiting: Palavra de apoio; é como dizer “Força!”.

Gayo: Pop coreano.

Jib: Álbum, em termos de 1.º álbum (1jib), 2.º álbum (2jib), e por aí em diante.

Jjang: O melhor. Ex.: Os Big Bang são jjang!

NG: Sigla de “no good”, outtake, blooper. Usa-se nas filmagens, quando um take não corre bem e portanto não pode ser aproveitado no trabalho final.

Sasaeng fan: Sasaeng vem de “sasaenghwal”. As fãs sasaeng investigam detalhes pessoais dos ídolos e intrometem-se de uma forma ou de outra na sua vida privada. Os sataek são táxis alugados pelas fãs sasaeng que as ajudam a perseguir os ídolos e que as acompanham nas suas investigações durante o dia.

Selca: Formado a partir da junção de “self” com “camera”. Refere-se a fotos que uma pessoa tira a si própria, muitas vezes com a intenção de as publicar online.

UCC: Sigla de “user-created content”. Costuma referir-se a vídeos criados por utilizadores de sites como o YouTube, Daum, etc.

Annyeong Haseyo: Olá, Oi

Saranghae: Eu te amo

Aegyo: Ato de ser extremamente fofo. Algo com o Kawaii, do Japonês

Omo/ Omona: Uma expressão de surpresa.

Aigoo!: Ai Meu Deus!

SERVIÇO:

CURSOS

Centro Ásia (cursos de coreano e K-Pop)

Endereço: R. Mal. Deodoro, 1418 - Centro, Curitiba - PR, 80060-010

Telefone: (41) 3022-3477

https://www.facebook.com/pg/tomodachi.ca/

Cenário Espaço Arte (curso de K-Pop)

Rua Barão de Antonina, 254 - São Francisco, Curitiba - PR, 80530-050

Telefone: (41) 3233-9494

https://www.facebook.com/cenario.espacoarte.9?fref=ts

COMIDA

Comida K.Bap

Onde: Avenida José Gulin, 105, Bacacheri.

Quando: Terça a sexta-feira das 17h até 23h; sábados e feriados das 13h até 23h; domingos das 13h até 22h. Segunda-feira não abre.

NOVELA

Pule, Kim Joo So

https://www.wattpad.com/story/101780071-pule-kim-joo-so?utm_source=web&utm_medium=twitter&utm_content=share_myworks&wp_uname=gabybrandalise&wp_originator=1mV%2BHdRTLKILECaUAlK PAhM7DwV4A0uS0kuthmhJohwbfb7nxoTWAZAGPdZcHgxFaTOw6ulH62De5uSBRlJcTY0hbHc8MiqCJlv 9cFWKgAwQdwvtpeG71VEKFJpgMZ3N&_branch_match_id=367694083187887553

EVENTO

K-Pop Spirit

Onde: Paraná Clube (Sede social) – Ginásio 2

Quando: 12/03/2017, das 11:30 as 20hs

Ingressos: https://ticketbrasil.com.br/games-animes/4844-kpopspirit-curitiba-pr/

Mais informações: http://www.sscwb.com.br/kpopspiritcwb/