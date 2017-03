Grupos de K-pop se proliferam na cidade

O k-pop, música popular da Coreia, é a vertente mais forte da cultura coreana que atraiu muitos curitibanos. O Termo K-Pop é a contração de Korean Pop (música pop coreana), que surgiu nos anos 90 na Coréia do Sul. O K-Pop conta com a mistura de vários ritmos como o R&B, Rock e Pop que são bem dançantes e com batidas viciantes.



Atualmente, há pelo menos dez grupos de dança de K-pop em Curitiba entre os mais conhecidos, fora os mantidos nas garagens pelos fãs enlouquecidos que decoram e vibram com cada passo e cada acorde.



Um dos maiores grupos de dança é o Fantastic Babies, formado em 2012, por três fãs incondicionais da cultura da Coreia. O detalhe é que Giovanna Kirilauskas, 17 anos, Bruno Hostin, 24 anos e Leonardo Cardoso, 20 anos, resolveram profissionalizar a “brincadeira” e chamaram uma coreógrafa, Ray Farias, outra fã. Hoje, o grupo tem dois ensaios semanais, às sextas e domingos, e se tornou aula fixa na Cenário Espaço Arte.



Os integrantes tem entre 14 e 30 anos e três descendentes de asiáticos apenas entre os 33 integrantes. O grupo já participou de vários eventos do gênero, além de concursos, e os dançarinos foram convidados até para o estande da Coreia do Sul nas Olimpíadas do Rio de Janeiro.



Para Lina e para Giovanna, a internet, principalmente o You Tube, foram essenciais para a disseminação da cultura coreana no Brasil, e em Curitiba. Para quem quiser ver mais grupos de K-Pop dançando pode ir aos sábado e domingos nas dependências do Museu Oscar Niemeyer, onde os fãs costumam se encontrar para dançar.