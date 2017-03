Evo Morales será operado para retirar tumor das cordas vocais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Bolívia, Evo Morales, viajará a Cuba em abril para se submeter a cirurgia para tirar um tumor benigno das cordas vocais, confirmou nesta terça-feira (7) a ministra da Saúde boliviana, Ariana Campero. A revelação tira as dúvidas sobre a ida de Morales a Havana para fazer exames. Ele deixou a Bolívia na quinta-feira (2) e se submeteu a um check-up para descobrir as causas de um incômodo na garganta que sentia há meses. Segundo a Agência Cubana de Notícias, o nódulo que apareceu nas cordas vocais do presidente tem 2 milímetros de tamanho. A operação deverá durar 15 minutos e só não foi feita agora devido aos remédios que ele toma. Campero afirmou que a viagem aconteceu após cinco avaliações na Bolívia que não detectaram o nódulo. Na segunda (6), Morales disse que estava bem e que voltaria à ilha caribenha, sem fazer menção ao tumor. O governo anunciou que o presidente deverá reduzir as atividades nos próximos meses devido à cirurgia. O mandatário chega a fazer até cinco discursos diários em atos públicos de entrega de obras.