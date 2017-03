Dois ônibus do transporte coletivo de passageiros bateram no final da manhã desta terça-feira (7). O acidente foi em frente ao Colégio Anchieta, no bairro CIC, bem perto do Terminal de Ônibus da Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Nove pessoas teriam ficado feridas, segundo o relatório da Urbs, companhia que administra o transporte público.

Mais informações AQUI, no blog Plantão de Polícia.