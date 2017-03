Aquarius, filme de Kleber Mendonça Filho, continua sua impressionante carreira internacional: a produção bateu outros filmes consagrados como Elle e Eu Não Sou Seu Negro e venceu o prêmio da competição internacional do Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias, na Colômbia. O festival é o mais antigo do gênero na América Latina, e outorga as estatuetas chamadas "Indias Catalinas". Segundo Mendonça Filho, Aquarius estreia na Colômbia na próxima semana. O filme já foi distribuído para mais de 65 países e estreou nos cinemas americanos em outubro de 2016 com boa acolhida da maioria dos críticos. Aquarius também foi indicado ao César de melhor filme estrangeiro, o Oscar do cinema francês, mas perdeu a disputa para Eu, Daniel Blake, de Ken Loach.

Guns n'Roses e The Who virão ao Rock In Rio

A organização do Rock In Rio confirmou na noite de ontem que as bandas Guns n'Roses e The Who vão tocar no Rock In Rio 2017. A confirmação foi feita na página oficial do evento no Facebook. As duas vão se apresentar no dia 23 de setembro, um sábado, penúltimo dia do festival - que era, até então, o único dia que não tinha uma atração principal no Palco Mundo. O Guns virá com sua formação clássica e o The Who vai tocar pela primeira vez no Brasil. O Rock in Rio 2017 será de 15 a 24 de setembro e terá nomes como Lady Gaga, Bon Jovi, Aerosmith e Red Hot Chilli Peppers, além de várias bandas e músicos brasileiros. Ingressos estarão à venda a partir do dia 6 de abril, às 19 horas, na Ingresso.com.

Atores de seriado americano são barrados no Brasil

Matt McGorry, que vive Asher em How To Get Away With Murder e também interpretou o policial John Bennett em Orange Is The New Black, tinha planos de passar o carnaval no Brasil. Mas não deu muito certo. Ele e Jack Falahee, que vive Connor em HTGAWM, não sabiam que precisavam de um visto para entrar no País. Por conta disso, os dois acabaram comemorando a data na Costa Rica. Quem contou a história foi o próprio Matt McGorry, em seu Instagram, na última segunda-feira. O único ator da série que conseguiu vir ao Brasil foi Alfred Enoch, porque a mãe dele é brasileira. Nos comentários, muitos fãs brasileiros se divertiram com a história e pediram que os dois atores voltem ao País assim que possível.

George Michael morreu de causas naturais, afirma médico legista

A causa de óbito do cantor George Michael, que foi encontrado morto, aos 53 anos, no último Natal em sua residência em Oxfordshire, na Inglaterra, foi revelada ontem pelo médico legista Darren Salter. Ele afirma que o cantor morreu de causas naturais, por conta de uma miocardiopatia dilatada, condição que deixa o coração aumentado e sem conseguir bombear o sangue. O comunicado encerra informando que não serão dados novos detalhes sobre o caso e que a família do cantor pede que a mídia e o público respeitem sua privacidade.

The xx lança clipe para Say Something Loving

A banda indie britânica The xx apresentou ontem o seu mais novo videoclipe, para a música Say Something Loving. O vídeo serve como uma espécie de continuação para o clipe de On Hold, lançado no ano passado, trazendo de volta os mesmos personagens e a mesma temática de amor entre jovens. Este mês, o The xx vem ao Brasil para servir de headliner do festival Lollapalooza de 2017. Ontem, inclusive, foi revelado que o grupo irá se apresentar no palco Onix às 19h40 do sábado, 25 de março.

Gêmeas de 97 anos morrem ao mesmo tempo nos EUA

As irmãs gêmeas Martha e Jean Young, de 97 anos, foram encontradas mortas no último fim de semana na cidade de Barrington, no Estado de Rhode Island (Estados Unidos). As duas nasceram juntas, moravam juntas e, segundo informações do jornal The Washington Post, morreram praticamente ao mesmo tempo. De frio. Na última sexta-feira, elas foram juntar da casa de uma irmã mais nova, de 89 anos. Ao voltarem, ambas sofreram quedas na porta da casa em que viviam — Martha teria caído ao entrar na garagem e Jean tropeçou na porta de entrada quando tentava ligar para uma ambulância. A porta ficou aberta e as duas não resistiram ao frio.

Níver do dia

Leticia Sabatella

atriz brasileira

46 anos