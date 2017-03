Rock in Rio anuncia shows de The Who e Guns N'Roses na mesma noite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda britânica The Who (em seu primeiro show no Brasil) tocará no festival Rock in Rio no mesmo dia em que se apresenta o grupo americano Guns N'Roses. Os roqueiros serão atrações da noite de 23 de setembro. Criado em 1964, o The Who é um dos grupos mais famosos da história do rock, com mais de cem milhões de discos vendidos. A informação de que os músicos viriam para o Brasil foi antecipada pela Folha de S.Paulo, em maio do ano passado. Já o Guns retorna ao festival com Axl Rose, Slash e Duff McKagan. OUTRAS ATRAÇÕES O festival já confirmou outras atrações estrangeiras, como Justin Timberlake -que se apresenta em 17/9-, Lady Gaga -no dia 15 de setembro-, Fergie -que canta no dia 16 de setembro-, o cantor britânico Billy Idol -que subirá ao palco em 21 de setembro- e a banda americana Bon Jovi, que encerrará a noite do dia 22 de setembro. Entre os brasileiros, haverá show de Ney Matogrosso e Nação Zumbi, no dia 22, para resgatar canções dos Secos e Molhados, Skank e Ivete Sangalo.