Chuva forte provoca alagamentos, derruba árvores e afeta trens

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram a região metropolitana de São Paulo, na noite desta terça-feira (7), provocaram alagamentos, derrubaram árvores e afetaram a circulação de trens. A capital paulista deixou o estado de atenção apenas às 21h, depois de mais de três horas. As precipitações começaram às 17h devido a uma combinação do calor e do vento mais frio oriundo do mar, deixando toda a capital paulista em atenção.

No início da noite, as subprefeituras da Penha (zona leste), Casa Verde (zona norte) e Cidade Ademar (zona sul) entraram em alerta por conta do transbordamento de córregos. Por volta das 21h30, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura, ainda registrava quatro pontos de alagamento intransitáveis no município.

Havia outros alagamentos em cidades da região metropolitana, como em Franco da Rocha e Francisco Morato. A linha 7-rubi da CPTM também operava com velocidade reduzida e maior tempo de parada desde o início da noite devido a um alagamento entre as estações Francisco Morato e Botujuru; e a rodovia Anchieta chegou a ter a pista central bloqueada, também por um alagamento, no km 13 da via, no sentido litoral. A prefeitura registrou ainda algumas quedas de árvore na capital paulista, sendo que dois carros acabaram atingidos na avenida Ipiranga, em frente ao Copan. Não há registro de feridos.

Um parte do teto do shopping Center Norte (zona norte) também caiu e alguns corredores tiveram acúmulo de água. A assessoria do centro de compras informou em nota que a parte do teto danificada está em uma área restrita, que a equipe de manutenção acompanha o ocorrido para os reparos necessários e que o shopping funciona normalmente. Os aeroportos de Congonhas (zona sul) e Cumbica, em Guarulhos (na Grande SP), não tiveram alteração. Nesta quarta (8), o tempo começa a mudar gradativamente. O dia amanhece com termômetros na casa dos 19°C e sol entre poucas nuvens. À tarde, a temperatura máxima atinge os 27°C, enquanto os percentuais de umidade do ar se mantêm entre 50% e 95%. Não há previsão de novos temporais, apenas pancadas rápidas e isoladas de chuva.