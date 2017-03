Atlético sofre apagão no fim e empata na Libertadores

Jogadores do Atlético lamentam o empate com o Universidad Católica (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense esteve muito perto de estrear com vitória na fase de grupos da Copa Libertadores. Nessa terça-feira (dia 7), empatou em 2 a 2 com o Universidad Católica, na Arena da Baixada, pela primeira rodada. O time paranaense vencia por 2 a 0 até os 40 minutos do segundo tempo. Nos lances finais, apelou para um esquema com três zagueiros e, mesmo assim, levou dois gols em jogadas de bola alta para a área. Para piorar, o Furacão desperdiçou duas chances nos instantes finais – com Nikão e Pablo.

O técnico do Atlético, Paulo Autuori, lamentou as falhas da equipe e criticou a arbitragem. Clique aqui para ver as declarações do treinador.

O time paranaense volta a jogar pela competição em 15 de março, na Argentina, contra o San Lorenzo. Em seguida, em 12 de abril, pega fora de casa o Flamengo. O próximo jogo na Arena pela Libertadores será em 26 de abril, contra o Flamengo.

O Grupo 4 da Libertadores tem o Atlético-PR (1 ponto), U.Católica (1) Flamengo (0), San Lorenzo (0) e U.Católica (0). Os dois melhores avançam para as oitavas de final.

Clique aqui para ver a galeria de fotos do jogo.

INVENCIBILIDADE

O Atlético não perde em casa há 15 jogos (10 vitórias e 5 empates). A última derrota foi para o Grêmio, em 24 de agosto, pela Copa do Brasil.

MÁ FASE

O Universidad Católica completou cinco jogos em vencer – vinha de quatro derrotas consecutivas no campeonato nacional.

TÉCNICO

O técnico Autuori completou nessa terça-feira um ano no comando do Atlético. Ele soma 68 jogos: 29 vitórias, 16 empates e 23 derrotas.

ESCALAÇÃO

O Atlético não tinha o atacante Grafite, suspenso por cartões amarelos. Com isso, Gedoz entrou no time, no meio-campo, e Pablo foi avançado para o ataque. O esquema tático foi o 4-2-3-1 de sempre.

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético apresentou seus melhores 45 minutos de futebol em 2017 no primeiro tempo. Marcou forte na frente, no meio e na defesa. Teve criatividade no meio, velocidade nas pontas e jogadas perigosas na área. Thiago Heleno, Jonathan, Otávio, Nikão e Gedoz detonaram. O gol saiu já aos 4 minutos, em cruzamento perfeito de Jonathan para finalização precisa de Lucho González. O Católica não conseguiu acompanhar o ritmo do adversário e acabou recuando. Quando tomava coragem e avançava, acabava sofrendo contra-ataques perigosos do Furacão.

SEGUNDO TEMPO

O ritmo intenso do primeiro tempo não se repetiu na segunda etapa. O Católica corrigiu a marcação e organizou o meio-campo. O jogo ficou equilibrado, com raras chances de gol para as duas equipes. Aos 16, troca de volantes: saiu Lucho e entrou Rossetto. Aos 25, o meia Carlos Alberto saiu lesionado. Entrou o atacante Douglas Coutinho. Pablo recuou para a meia-esquerda e o time seguiu no 4-2-3-1. O 2º gol saiu aos 30. Rossetto ajeitou de calcanhar e Nikão chutou com estilo, no ângulo. Golaço.

APAGÃO

No fim, o Católica partiu para o “abafa”, insistindo em bolas altas para a área. Aos 39, entrou o zagueiro Wanderson no lugar do volante Otávio. O Atlético ficou no 5-4-1. Aos 40, gol dos chilenos. Espinoza cruzou e Llanos, de cabeça, diminuiu para 2 a 1. Aos 45, o empate. Bola alta para a área. A defesa parou e Noir entrou livre para chutar.

INCRÍVEL

O zagueiro Maripán foi expulso (levou o 2º amarelo) pela comemoração de gol, considerada ofensiva pelo árbitro. O Atlético foi com tudo para o ataque e teve duas chances nos instantes finais. Aos 46, após falta de Gedoz, Nikão ficou com o gol vazio e chutou para fora. Aos 47, Pablo recebeu lançamento e chutou no travessão.

ESTATÍSTICAS

O Atlético teve 39% posse de bola, 86% de precisão nos passes, 9 finalizações (4 certas e 1 na trave) e 1 escanteio. O Católica somou 14 finalizações (7 certas), 2 escanteios e 89% de precisão nos passes. Os dados são da Conmebol/Datafactory.

ATLÉTICO 2 x 2 U. CATÓLICA

Atlético-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio (Wanderson), Lucho González (Rossetto), Nikão, Carlos Alberto (Douglas Coutinho) e Felipe Gedoz; Pablo. Técnico: Autuori

U. Católica: Toselli; Espinoza (Llanos), Lanaro, Maripán e Parot; Fuentes (Cordero), Kalinsli, Noir, Fuenzalida e Buonanotte; Santiago Silva (Gutierrez). Técnico: Mario Salas

Gols: Lucho González (4-1º), Nikão (30-2º), Llanos (40-2º) e Noir (45-2º)

Expulsão: Maripán (45-2º)

Cartões amarelos: Kalinski, Maripán, Fuenzalida (UC). Thiago Heleno (A).

Árbitro: Ulises Mereles (PAR)

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

3 – Santiago Silva chuta de fora da área. Weverton defende.

4 – Gol do Atlético. Jonathan dá cruzamento rasteiro perfeito. Livre na área, Lucho chuta no cantinho.

18 – Caros Alberto recebe na área e chuta cruzado, para fora.

22 – Nikão arma contra-ataque e acerta belo passe para Gedoz, que invade a área e chuta cruzado. O goleiro espalma.

26 – Do círculo central, Pablo vê o goleiro adiantado e tenta o gol por cobertura. A bola vai ao lado.

32 – Gedoz bate escanteio. Thiago Heleno cabeceia para baixo. A bola bate no chão e vai sobre o gol.

33 – Espinoza invade a área e cruza rasteiro. Jonathan tira na pequena área, antes que Santiago Silva finalize.

Segundo tempo

1 – Fuenzalida chuta de fora da área. Weverton espalma.

2 – Otávio chuta de fora da área. A bola vai ao lado.

3 – Noir cruza. Kalinski aparece livre, na cara do gol, e chuta sobre o gol.

9 – Falta na esquerda. Gedoz bate direto. O goleiro tira de soco.

18 – Fuenzalida cruza. Santiago Silva cabeceia no canto. Weverton defende.

30 – Gol do Atlético. Rossetto ajeita de calcanhar. Nikão chuta de fora da área e coloca no ângulo, com estilo. Golaço!

35 – Cruzamento rasteiro. Lanaro chuta no centro. Weverton espalma.

40 – Gol do Católica. Boa jogada na área. Espinoza cruza para Llanos cabecear.

45 – Gol do Católica. Bola alta para a área. A defesa para e Noir entra livre para chutar.

46 – Falta na esquerda. Gedoz cruza. O goleiro fura. Nikão, com o gol vazio, chuta para fora.

47 – Lançamento. Pablo recebe na área e chuta no travessão.